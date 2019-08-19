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香港維園 人流倒灌 民主呼聲 浪奔浪流

2019-08-19 14:31世界日報 香港特派員李春

818集會後…港民示威 港府緊張 法新社
818集會後…港民示威 港府緊張 法新社
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香港維多利亞公園的晚上，有那麼多人舉著雨傘湧來。他們是來參加民陣發起「流水式集會」的。但18日的集會9時組織者宣布散會了，人們還沒有散意。而在這天下午，巴士和地鐵大部時間不停站，很多集會的參與者由中環和灣仔走到維園去集會，然後又走出維園向中環和西環。

這場集會和「不是遊行的遊行」，香港人就這樣四面八方的來，又四面八方的去，滿街黑衣人在默默的走著，似足流水。香港人形容這人的流動，說是「人流倒灌」。「倒灌」這詞，本意是河水、海水等因為潮汐、颱風等原因由低處流向高處。現在用這形容人流的無處不在， 卻似足了今天香港這場反送中運動的浪奔浪流。

有人會以為，這場在大風大雨天的集會，那麼多人，一定是滿溢悲情悲憤。然而你到現場，站到人群中，很少會看到這種表情的臉，反而有很多的輕鬆。比如在維園門口，有香港年輕人展示他們手製的「反送中義士」人偶，圍著一大群人，有大人、有小朋友，不見得都是動漫迷，但都在樂。

818集會後…港民示威 全球矚目 路透社
818集會後…港民示威 全球矚目 路透社
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再看看香港政府對這場集會的極速回應，以及集會發起人民陣在臉書專頁對回應的回應：「面係人地俾，架係自己丟。」政府發言人對民陣以針對警方口號集會表示遺憾，民陣表示「遺憾你個遺憾！」廣東話意思順過來是調侃：「面子是人家給的，臉是自己丟的」。

這場八一八維園集會，香港、北京、國際上都很緊張。國際上緊張北京會不會動武，北京緊張會不會流血，香港政府和警察緊張會不會出現大衝突。於是，很多人認為這是一場關鍵的集會，又關心在這場集會後，反送中運動的走向是靜是動。

大風大雨 不見悲情維園的夜人流倒灌停不下腳步 歐新社
大風大雨 不見悲情維園的夜人流倒灌停不下腳步 歐新社
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「八一八集會」不論是走上街頭的人流，還是維園的氣氛，都給人一種強烈的印象，香港這場運動，別看由6月9日的百萬人大遊行開始，持續逾兩月了，但腳步沒有停下來的意思，內容則在不斷的演化中，比如昨天集會的下午，金鐘夏道行人天橋，掛起一條寫上「我要民主」的巨型直幡。

還有在集會中傳出種種的訊息，比如香港中學生平台「全港大罷課」，就告知一個訊息，9月6日全香港中學將要罷課。但經教師、家長和學生多方商量，會像之前醫護界的「罷工不罷醫」，會來一個「罷課不罷學」，在校舉行有關「反送中」講座。

9月的事遠點，又近又遠的，是網路群組「攬炒」，早前眾籌100萬美元，結果一小時內籌到181萬美元，自8月19日起，這筆錢將開始用在13國18份報刊登廣告，講香港人在運動中所受的暴力非人道對待。團隊又指，行動將分為兩波。8月30日第一波結束，9月二波開始。

反送中香港
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