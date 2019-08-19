時機敏感 北京設時間表 準備扶植深圳取代香港

2019-08-19 14:32 世界日報 綜合18日電



設定時間表 建設「中國特色社會主義先行示範區」中發文件 要拿深圳取代香港？ 美聯社 分享 facebook

香港反送中抗爭延燒逾兩個月，中國大陸18日突然發布一份重要文件：「關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見」，宣示將在創新科技、金融、航運、會展、旅遊、文化教育等全方位的發展，並提出將給予在深圳工作和生活的港澳民眾享有「市民待遇」。

部分人士解讀為，北京當局發布上述文件，並標榜「豐富一國兩制事業發展」，時機與動機引揣測。這顯示大陸有意加大扶持深圳在各領域的發展，逐步邊緣化過去幾年紛擾不斷的香港，最終讓香港「融合」入一個持續進步與壯大的深圳之中，形同宣布「香港之死」。日本日經新聞直指北京有意把深圳變成「新香港」。

根據官方新華社公布的「意見」全文，共計19條，長逾4600字。意見稱，支持深圳建設「中國特色社會主義先行示範區」，有利於更好實施粵港澳大灣區戰略，豐富「一國兩制」新實踐。

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意見對深圳的發展提出五大戰略定位：高質量發展高地、法治城市示範、城市文明典範、民生幸福標竿、持續發展先鋒。

對深圳的發展目標還設定明確時間表：2025年，經濟實力、發展質量躋身全球城市前列，建成現代化國際化創新型城市；2035年，高質量發展成為全國典範，城市綜合經濟競爭力世界領先，建成具有全球影響力的創新創業創意之都；到本世紀中，成為競爭力、創新力、影響力卓著的全球標竿城市。

在創新科技發展方面，意見提出，支持深圳建設5G、人工智慧、網路空間科學與技術、生命信息與生物醫藥實驗室等重大創新載體，探索建設國際科技信息中心和全新機制的醫學科學院。

同時支持深圳實行更加開放便利的境外人才引進和出入境管理制度，允許取得永久居留資格的國際人才在深圳創辦科技型企業、擔任科研機構法人代表。

在更受關注的扶持深圳金融業發展方面，意見提出要促進與港澳金融市場互聯互通和金融(基金)產品互認，推進人民幣國際化上先行先試，探索創新跨境金融監管。試點深化外匯管理改革，推動更多國際組織和機構落戶深圳。

同時研究完善創業板發行上市、再融資和併購重組制度，創造條件推動註冊制改革，支持在深圳展開數位貨幣研究與移動支付等創新應用。