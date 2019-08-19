部分港鐵列車長發起罷駛 暫未衝擊營運

2019-08-19 11:31 中央社 台北19日電



因為不滿香港地鐵公司未回應訴求，部分列車長發起今天進行「靜坐不上車」或「請假不上班」表達抗議。根據港鐵官網，至上午11時7分，列車均保持正常行駛，暫未受到衝擊。

綜合香港01、星島日報報導，此前反送中運動爆發警民衝突，警方於葵芳站及太古站內無差別施放催淚瓦斯彈，事後有700多名港鐵員工實名連署，要求港鐵回應3大訴求，包括譴責警方、徹底清洗車站及列車通風系統中催淚煙瓦斯因子，否則不排除拒絕執行職務。

參與連署的港鐵資深車長、葵青區區議員梁志成昨天表示，今天行動沒有「大台」，抗議方式將分為「靜坐不上車」及「請假不上班」，預料約有200名列車長參與。據他了解，港鐵已經啟動後備機制，一旦有車長拒絕執行職務，便會安排其他車長代替。

報導引述參與連署的前線車長表示，雖然港鐵車務總監劉天成日前向車務處職員發出內部信，指已與警方進行高級別會談，並為前線同事購入保護裝備。但該車長認為，港鐵並未提及實際保障職員及乘客安全的措施，也未向警方表達前線職員對執法手段的不滿，又形容增購裝備是「治標不治本」，斥公司並非回應訴求。

對此，港鐵表示，會在有需要時靈活調配人手，致力維持列車服務，並透過不同渠道向乘客提供最新車務資訊。