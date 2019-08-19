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170萬港人流水式集會 「和理非」創新模式

2019-08-19 00:34聯合報 香港特派員李春／香港報導

大批香港人十八日參加在維多利亞公園舉行的「止黑暴、制警亂」集會。 （歐新社）
大批香港人十八日參加在維多利亞公園舉行的「止黑暴、制警亂」集會。 （歐新社）
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昨天從午間到入夜，成千上萬的香港人風雨中撐傘而行，匯成反送中示威洪流，響應香港民陣的號召，參加在維多利亞公園舉行的「止黑暴、制警亂」集會，深夜前大致平和。與六月以來的兩場百萬人級別遊行相近，這次香港人又一次創出「流水式集會」新模式。

這場特別的集會，是由香港民間人權陣線發動，主題是「煞停警黑亂港、落實五大訴求」，特別強調「和平、理性、非暴力」。原本是號召三百萬人上街大遊行，在警方反對下，遊行變成集會，但維園撐滿十萬人，於是民陣創造出「流水式集會」，集會一直在舉行，參加者不斷地進又不斷地出，擠滿香港維園周邊，眾多人潮又向香港島的西邊延伸，直到最敏感的大陸駐香港中聯辦大樓附近。

民陣在集會中發表聲明指出，反對修訂逃犯條例運動的初心，是守護港人享有的法治和自由，免於中國式政法制度和政治暴力的恐懼。民陣要求保安局局長李家超、警務處處長盧偉聰、行動處處長鄧炳強和新任副處長劉業成，問責下台；香港政府必須實質回應五大訴求，指成立獨立調查委員會是主流民意和各界共識，亦是制止警察暴力的方法。

一名反送中示威者（中）十八日在香港遊行時，以紗布遮蓋右眼，以示支持疑遭警方射傷右...
一名反送中示威者（中）十八日在香港遊行時，以紗布遮蓋右眼，以示支持疑遭警方射傷右眼的少女。 （美聯社）
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下午三時後，民陣帶領部分集會人士離開維園，經高士威道沿馬路西行線向金鐘方向前進，隊頭下午四時許抵達中環遮打道終審法院對面。領路的立法會前議員李卓人批評警方剝奪市民遊行的權利，指今次「流水式集會」相當和平。

參加集會者各年齡層、各階層的人都有。最引人注目的是醫務界，他們都以著黑衣、黑口罩、紗布遮蓋右眼為集體標記，又以「醫護同行 保護市民」為口號，「醫民同行」。法律界團體「法政匯思」七名歷任召集人一同出席反送中集會。現任召集人李安然說，眼見有解放軍到深圳駐守，更要透過參與集會向北京表達港人是不會屈服於武力之下，並強調必須追究警方暴力。

面對這場民陣稱逾一百七十萬人的「流水式集會」，香港警方嚴陣以待，在灣仔的警察總部、金鐘的政府總部、西環的中聯辦，都有大型水馬封圍，還有大批防暴警察高度戒備，另有兩輛「水炮車」在香港島戒備。深夜前大致平和。晚間九時，民陣宣布散會，但維園仍人潮滿滿。

此外，香港反送中抗爭行動也延燒到全球其他地區，加拿大許多城市、倫敦、巴黎、柏林、美國洛城等城市，都有聲援香港示威的民眾，也遭到支持北京政府的民眾舉著五星旗反制。

反送中香港
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