挺港、親中互尬 示威潮蔓延歐洲

2019-08-19 00:53 聯合報 國際中心／綜合報導



美國加州的香港移民社群17日在聖塔蒙尼卡聲援香港示威者，支持北京民眾則舉著五星旗反制。 （法新社） 分享 facebook

支持香港民主的群眾十七日在加拿大各城市上街聲援香港示威者，遭到支持北京的群眾反制。在歐洲的倫敦、巴黎、柏林等城市，聲援香港示威的民眾同樣遭到支持北京政府的民眾舉著五星旗反制。針對歐盟等國表態促各方克制，中方也強硬回應，批評外國無權干涉中國內政。

法新社報導，數以千計支持香港示威的民眾，十七日在加拿大溫哥華、多倫多、卡加利等城市上街，表達支持香港民主。但各個示威現場都有支持北京的民眾現身反制，警方出動將雙方隔開。

在英國倫敦特拉法加廣場，挺港和親中的民眾十七日共有上千人上街。支持「反送中」示威的數百人高舉寫著「英國會讓中國履行對香港自由的承諾嗎」、「人民力量：與香港同在」，隊伍中有人拿著英國殖民時期的英屬香港旗，揮舞標語往國會廣場遊行。但廣場上同時也有揮舞中國五星旗的另一群示威者，高舉寫有「賣國賊」、「一個國家、一個中國」及「香港永遠是中國的一部分」等標語，雙方互別苗頭。

法國巴黎十七日也有約五十人集會支持香港示威民眾。中央社報導，柏林布蘭登堡門前廣場十七日有約兩百人示威，抗議港警過度使用暴力，呼籲世人關注香港情勢。中華民國駐德代表謝志偉也前往聲援，並帶領觀眾呼口號。廣場另一側，有近五十名中國人高舉五星旗，手持「攻擊警察是正確的嗎？」、「違法不是民主」等標語。柏林警方出動警車和員警將雙方隔開，過程大致平和。

中共駐歐盟使團發言人昨批評歐方不顧中方反對，再三插手香港事務、干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，促歐方恪守國際法和國際關係基本準則，切實尊重中國主權，立即停止干涉香港事務和中國內政，以免影響中歐關係穩定。

中共駐歐使團發言人並稱，香港實行「一國兩制」依據的是中華人民共和國憲法和香港特別行政區基本法，不是什麼國際法。北京將繼續堅定不移貫徹「一國兩制」方針，維護香港長期繁榮穩定。