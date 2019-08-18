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香港驚見軍帳 維園「流水式」集會 北京鎮壓可能性增

2019-08-18 14:19世界日報 香港特派員李春、編譯陳韻涵／綜合報導

香港民陣18日下午2時(美東17日凌晨2時)發起「止黑暴、制警亂」的維園反修例集會，號召群眾參加和平集會，預期創造少則30萬、多則以百萬計的「流水式」集會；英國「每日郵報」取得的照片顯示，北京當局已祕密在香港市中心增兵，進行鎮壓的可能性大增。

支持民主的香港市民在頭上舉起照明裝置，寫著「堅守香港」。 (Getty Ima...
支持民主的香港市民在頭上舉起照明裝置，寫著「堅守香港」。 (Getty Images)
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香港市中心的前英國軍營出現十頂大型軍事帳篷，八頂迷彩野帳和兩頂更大的帳篷占滿操場及球場；今年初拍攝的照片顯示，這些營帳當時還未出現。

連續11周的學生示威恰逢天安門事件30年，抗議訴求從「反送中」變成爭民主，上周曾一度癱瘓國際機場。

北京逐漸增加對付示威群眾的施壓力度，指示威者為恐怖分子，成千上萬的軍警在邊境公開操演。

英國非政府組織「香港監察」(Hong Kong Watch)創辦人羅傑斯(Benedict Rogers)說，在(香港)市中心出現軍帳「相當令人擔憂，這有可能只是威嚇，但我們必須為最差的情況做準備。」

羅傑斯認為，香港警察採取的「驚駭暴力」，加上三合會幫派成員爆打示威者、中國特務可能滲透示威群眾，或許意味著「更明顯的軍事動員可能沒有必要」。

其他分析師則表示，北京可能採取臥底策略，讓軍人著港警制服執勤。

中國駐英國大使劉曉明警告，北京當局已準備使用權力，「迅速鎮壓」動盪，「要是香港進一步惡化，中央政府不會坐視不管。」

香港市民發起「收復紅土」(紅磡、土瓜灣)活動，成千上萬人上街遊行。圖為入夜後大批...
香港市民發起「收復紅土」(紅磡、土瓜灣)活動，成千上萬人上街遊行。圖為入夜後大批防暴警察上街戒備。 (路透)
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示威群眾繼17日(美東16日)在中環「守護下一代」及九龍紅磡、土瓜灣「光復紅土」兩場遊行後，翌日再掀818反修例維多利亞公園大集會高潮。

民陣召集人岑子杰說，集會18日下午2點開始，擔心市民未必能在銅鑼灣及天后港鐵站離開，大會將疏散人潮，直到最後一人入園，且會有民主派(前)議員帶領市民有順序地離開。

警方說維園只能容納10萬人，而民陣申請了30萬人。民陣副召集人陳皓桓說，警方要求集會要流水式進行，亦表明若人數太多會封閉附近道路；儘管不反對通知書批准的集會範圍僅限維園，但進入維園並不犯法。

年年操辦「六四燭光集會」的李卓人說，此集會做法與六四集會不同，要「排隊進出維園」，籲人們入園後別逗留，好讓一、兩百萬人能夠與會。

多個線上反送中團體和民主派議員，呼籲港人挺身支持維園集會；11日疑遭警方射傷眼睛的少女，透過家人在線上討論區感謝港人，她的妹妹則說家屬考慮採取法律行動，並說「八一八維園見」。

香港市民發起「收復紅土」(紅磡、土瓜灣)活動，成千上萬人撐著雨傘上街遊行。 (...
香港市民發起「收復紅土」(紅磡、土瓜灣)活動，成千上萬人撐著雨傘上街遊行。 (路透)
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反送中香港
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