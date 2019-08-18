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付國豪在港被毆返北京 環時老總胡錫進機場親迎

2019-08-18 14:05世界日報 中國新聞組／北京18日電

環球時報記者付國豪日前在香港機場拍攝抗議活動時遇襲，付國豪日前抵達北京，環球時報總編輯胡錫進親自迎接。17日下午1點半，胡錫進發布微博，稱「國豪回到北京了，臉上的疤還沒好。我們很多同事去機場迎接他和另一名赴港記者王雯雯。他們辛苦了，更是好樣的。 」

環球時報總編輯胡錫進親自到機場迎接付國豪，指著付的臉說，傷痕還沒好。 (取材自微...
環球時報總編輯胡錫進親自到機場迎接付國豪，指著付的臉說，傷痕還沒好。 (取材自微博)
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觀察者網報導，現場照片顯示，機場外還有人拿出錦旗，拉出標語：「國豪，歡迎回家！」「付國豪，環球真漢子！」

報導說，該條微博獲許多網友點讚、轉發，有網友表示熱烈歡迎：「歡迎回來！」「英雄！」「好樣的！」

8月13日下午起，大批示威者在香港國際機場集結，癱瘓機場運作，嚴重影響出入境旅客。期間，付國豪被人毆打、非法監禁，並搶走其相機和護照等隨身物品，還疑似盜刷其信用卡。遭遇非人道待遇之際，付國豪說出：「我支持香港警察，你們可以打我了」，網友為之動容。

付國豪隨後被送往香港本地醫院，並於14日轉院至深圳。順帶一提，付國豪當晚在擔架上送往醫院途中，還遭一名手持美國國旗的暴徒追打。而據港媒17日報導，這名被捕男子姓賴，是一名酒店的兼職服務員。他涉嫌「非法禁錮」「非法集結」及「傷人」，已被香港警方逮捕。

此外，付國豪17日「現身」反暴力、救香港集會現場，他提前錄製一段視頻，在集會上被播放。視頻中，付國豪身著病服，重申自己很愛香港，並期待能再次到香港採訪。

反送中香港
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