港人反送中華埠示威 支持、反對者對峙

2019-08-18 13:02 世界日報 記者張晨／紐約報導



影音來源：記者張晨

支持香港民主運動組織NY4HK於17日在曼哈頓華埠舉行「紐約集氣．支援香港」集會，近三百人身著黑衣、口罩高喊「香港人加油」，呼籲香港特區政府接受抗議者提出的五大訴求；不過，路對面的數百名華人反對者手舉中國國旗，齊喊「愛國護港，反對暴亂」與之分庭抗禮。

美東華人社團聯合總會組織上百人分庭抗禮。 (記者張晨／攝影) 分享 facebook

NY4HK負責人楊錦霞、香港立法會議員楊岳僑表示，這是第四次在紐約組織集會聲援香港，與會者希望香港政府接受在港抗議者的五大訴求，分別為徹底撤回逃犯條例、撤回612暴動定性、不追究反送中抗爭者、成立獨立委員會徹查警方濫權濫暴事件及全面落實雙普選，並敦促美國國會盡快通過「香港人權與民主法案」(Hong Kong Human Rights and Democracy Act)。

前香港立法會議員羅冠聰也在集會上表示，不少香港人抨擊自己在大遊行前離港來美，但自己很早就收到了耶魯大學的錄取通知，所以才不得不提前赴美入學；他表示不管在哪裡，都希望與大家並肩作戰，為「香港加油」。

而另一側，由美東華人社團聯合總會發起、聯合40餘個社團數百人則齊聲對嗆，與會者紛紛表示，堅決維護「一個中國」政策，「這些人在華埠明目張膽的挑釁，是給在美華人丟臉，不管他們在哪裡集會，我們都會和其反抗到底。」

孔子大廈前的集會結束後，NY4HK一行人穿越曼哈頓大橋(Manhattan Bridge)繼續示威活動，反方持續一路喊話抗議；市警戰略響應小組(NYPD Strategic Response Group)出動大批警力駐守在周邊，以確保無肢體衝突發生。