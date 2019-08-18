「跟太陽花學運一樣」 台人赴港參加光復紅土遊行

2019-08-18 08:54 香港01 記者黃廸雯、楊婉婷、黃偉民／報導



昨（17）日「光復紅土」有數千人參與，當中包括兩名台灣男生小虎及阿進，他們特地由台灣前來香港參加紅土遊行。他們指自己為香港人走出來發聲，日後台灣需要幫忙時，相信香港人也會伸出援手，「大家一起加油！」

兩名台灣男生小虎及阿進，他們特地由台灣前來香港參加紅土遊行。 圖擷自 香港01 分享 facebook

小虎及阿進首次參加反修例遊行，18日也會出席維園集會。兩人指自己沒有任何政黨背景，只因支持香港民主運動，「香港及台灣是命運共同體」，要一起反對獨裁維權式的霸權，而台灣去年選出一個相對親中的政黨，他們希望「行動可讓台灣人看到香港反送中的決心，不要讓台灣送中。」他們又稱香港與台灣雖不同文化，但也面對同一個太平洋，一同面向民主自由的康莊大道。

兩人又提及，香港政府至今未有正面回應港人的五大訴求，主因港府是「傀儡」，沒有自主自治權。阿進指五大訴求是在民主國家是基本訴求，但港府要聽命於北京，無法答應民主社會最基本、最普通的要求。

遊行民眾手持標語。 香港01記者梁鵬威攝 分享 facebook

對於香港年輕人參與運動，情況就與台灣318公民運動（太陽花公民運動）一樣，他們指港、台同樣面對嚴重老年化的問題，而且現在是大數據年代，吸收的資訊多，難辨是非，故年輕人是對時代的反撲，兩人鼓勵年輕人要走下去，相反國家少了年輕人會變得沒動力，甚至走向死亡。他們又認為。香港年輕人的衝擊，相比在歐美國家已和平得多，要取得民主需要不同的努力。

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