中國數百留學生 澳洲圍「港獨」

2019-08-17 16:39 世界日報 中國新聞組／北京17日電



港獨在澳集會，中留學生包圍唱國歌。 取材自微博 分享 facebook 香港抗議事件延燒海外，繼紐西蘭、日本的中國僑民發聲反港獨，澳洲也發生類似事件。有香港留學生集會支持「反送中」，引發中國留學生不滿，數百人帶著五星旗高唱國歌反制，高喊「One China」。集會在澳洲警方控制下，兩個小時後散場。對於海外僑民掀對立風波，俠客島直言「港獨觸怒的是全球炎黃子孫」。

綜合媒體報導，16日晚上，微博上被一段中國留學生集會的影片刷屏。澳洲墨爾本維多利亞州立圖書館前聚集部分「港獨」分子聲援同胞抗爭，得到消息的中國留學生及華人移民自發來到集會地點，將他們團團包圍。不少中國留學生高喊「One China」，並拿出五星紅旗，大聲唱起《義勇軍進行曲》。

他們在雨中唱國歌，手撐著國旗喊著「前進、前進」，學生將手機螢幕、iPad屏幕換成五星旗的圖樣，在黑夜中揮舞。隨著雨勢漸大，當「港獨」分子拿出雨傘各自擋雨時，中國留學生則撐起傘給國旗擋雨。

一位留學生指出，他和素不相識的同胞舉著國旗繞場的時候，所有人都自發歡呼並給國旗讓道，「兩個港毒試圖搶奪國旗，一群人不分男女老幼衝上去保護國旗」！

現場雖然沒有發生肢體衝突，但口頭上的對話則是砲火四射，中國留學生喊著：「我們都是中國人，香港屬於中國，永遠都是！如果真的有國家打香港的話，只有中國才會派軍隊保護你們！」有學生激情的飆罵，也有溫情喊話「香港人不要走啊！我們都是一家人，有話好好說」。

人民日報大讚：哪裡都有中國護旗手，好樣的

報導指出，留學生聚集視頻傳回中國，在博微上引發大量轉發，官媒紛紛跟進，除了肯定學生們的愛國情操外，對於「雨中撐傘」的護旗行為更是致上敬意。人民日報更大讚「哪裡都有中國護旗手，好樣的！」

俠客島則發表微評指出，「港獨」觸怒的是全球炎黃子孫，港獨遊行到哪，哪裡就有比他們更多倍的中國留學生和海外華人高擎紅旗，唱響國歌。「你想要鬧獨立？那得問問14億中國人和數千萬海外炎黃子孫答不答應！」

報導說，海外華人反港獨事件不斷，日前在紐西蘭校園發生中國留學生與張貼港獨海報的女子爭吵。在日本則是有網路媒體節目刻意批露香港警察舉槍照片誤導日本民眾，路過的中國同胞見狀即刻以日語將事件還原說明。