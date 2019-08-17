被問付國豪為何無記者證？環時總編嗆記者：腦子全是粥啊

2019-08-17 16:34 世界日報 中國新聞組／北京17日電



中國官媒環球時報記者付國豪日前在香港機場拍攝抗議活動時遇襲，付國豪的「記者」身分引起關注。環球時報總編輯胡錫進16日接受美國之音採訪時表示，付國豪沒有記者證，但他就是環球網的記者，沒有任何背景，更不是國安局的。外國記者質疑付國豪在現場喊支持香港警察的行為不中立，胡錫進認為，付國豪是在被拷打時表達自己的政治立場，「這有什麼不對？」說他不中立的記者「腦子全是粥啊，你們」。

美國之音報導，胡錫進表示，付國豪到環球網工作剛剛一年多，是記者團隊裡很普通的一個，還沒有記者證，因為取得記者證需要一套手續，「在中國，沒有記者證，記者是可以正常採訪的。」但其他環球時報在香港採訪的工作人員大部分有記者證，付國豪是香港記者裡最年輕的。

胡錫進並表示和付國豪通了電話，付國豪的聲音和說話都不錯，沒有受到很嚴重的傷害。付國豪有意願在香港繼續採訪，但要視他的身體情況而定。

美國之音記者問及，付國豪身為記者，卻拿著撐警的T恤衫，還說出支持警察的話，是否符合職業操守？胡錫進表示，第一，他這個衫是裝在包裡的，他沒有穿上，是被人給搜出來的，搜他包的那個人就是違法的。第二，他是在手和腳被捆著、被挨打的時候說支持香港警察的，那些人沒給他中立的權利，打他還倒過來說他不中立，「說這些話的記者，腦子全是粥啊，你們。」