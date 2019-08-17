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「守護下一代為良知發聲」 港教育界遊行逾千人參加

2019-08-17 14:00香港01 記者李家偉、麥凱茵、鄭翠碧／報導

香港教育專業人員協會今日（17日）發起主題為「守護下一代，為良知發聲」的教育界大遊行，遊行於11時在遮打花園集會，並步行往禮賓府。遊行未開始已經有逾千人在遮打花園集合，大會指等候進入遮打花園的人流倒塞至中環港鐵站。

天文台在早上11時15分許發出黃色暴雨警告信號。由於天雨關係，大會宣布遊行提早起行，並於11時30分開始起步。遊行隊頭在11時55分抵達禮賓府，但仍有大批參與者仍在遮打花園未能出發。至下午12點30分，人流湧出德輔道中，並堵塞現場交通。其後警方決定開放花園道一條行車線。

《香港01》正現場直擊。

教協以「守護下一代　為良知發聲」主題，發起周六於遮打花園進行集會，並步行往禮賓府...
教協以「守護下一代　為良知發聲」主題，發起周六於遮打花園進行集會，並步行往禮賓府。（香港01記者羅君豪攝）
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【13:43】大批遊行人士停滯於下亞厘畢道已近半小時，隊伍一直只緩慢前進。現場人士呼叫要找急救員。

【13:35】遊行人士將白絲帶綁到禮賓府外的圍欄，象徵良知。

【13:22】遊行的隊尾由遮打花園離開。遊行人士叫「五大訴求，缺一不可」、「沒有暴徒，只有暴政」，又對在旁的警員高呼「不徇私，不對他人懷惡意」。

【13:05】警方決定開放花園道的行車線。有部分人士沿路見到警察見叫「不准射我的學生」、「黑警可恥，知法犯法」，指他們掉了良知，但也有人表示「你們辛苦啦」。

【12:45】仍有參與集會的市民在遮打花園，尚未出發。有人不滿大叫「開路」。

【12:35】有已完成遊行的人士，隔著馬路向仍擠塞在遮打花園的遊行人士打氣，又高叫口號「老師加油」、「學生加油」。

【12:30】由於在遮打花園等候的遊行人士眾多，人流湧出德輔道中，並堵塞現場交通。市民自發分開兩邊，讓路予電車通過。

【11:55】遊行隊頭在抵達禮賓府。大部分參與者手持「守護下一代良知」的標語。教協會長馮偉華表示，要將民間的五大訴求，以及將守護下一代的訊息「響響亮亮」地向特首林鄭月娥表達。他批評，政府無回應五大訴求，更派出警方去暴力鎮壓市民；在7月21日的元朗襲擊事件，至今未有人被捕，這些都令他們感到憤怒。作為老師，他們不單要守護香港，也要守護孩子，「你們並不孤單」。馮偉華要求林鄭等高官要反思，「搵返佢哋個良心。」

8.17教育界遊行，遊行隊伍手持「守護下一代良知」標語。(香港01記者林若勤攝)
8.17教育界遊行，遊行隊伍手持「守護下一代良知」標語。(香港01記者林若勤攝)
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【11:45】參加遊行的小學老師陳小姐，她認為作為學生的長輩，希望可以透過今次遊行告訴他們「你哋是有人支持」。在今次運動中，她自己對於學生被拘捕、警方過度使用暴力等，感到特別深刻，又認為學生們採取和平、理性示威都未獲政府回應，促請政府可以盡快回應民間的訴求。

【11:30】大會宣布由於天雨關係，提早起步，隊伍由遮打花園往香港中銀大廈方向進發。

遊行開始前，立法會教育界議員葉建源等人先上台發言，並帶領台下人士高叫「守護良知 守護下一代」的口號。記者在現場目測，逾千名人士參加遊行，現時已塞爆遮打花園；大會呼籲在遮打花園內的人士盡量向前站，好讓倒塞在中環港鐵站的參加者可以繼續前來遮打花園。

今日（17日）的「守護下一代　為良知發聲」教育界遊行，要求政府立即回應反修例的五大訴求，主辦機構香港教育專業人員協會呼籲遊行人士可以身穿黑色上衣。遊行早前已獲警方發出不反對通知書，遊行隊伍將於上午11時在遮打花園進行集會，其後步行往禮賓府，料至少500人參加。

延伸閱讀：

【逃犯條例】教協817教育界遊行　獲警方發出不反對通知書

【逃犯條例】民陣周日再辦遊行　籲和理非出場　荃葵青遊行延期

文章授權轉載自《香港01》

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