香港大學生 收「殺你全家」恐嚇

2019-08-17 12:56 世界日報 香港新聞組╱香港17日電



香港浸會大學學生會會長方仲賢本月6日在深水買激光筆，被警方以藏有攻擊性武器拘捕，之後獲釋；他昨天露面交代被捕過程。另外，三名大學學生會成員近日收到恐嚇信息「必殺你XX全家」，還在住家附近發現街招(街頭小廣告)，指他們是「亂港暴徒」，甚至有陌生人上門，部分學生已報警求助。

明報報導，方仲賢昨憶述被捕過程時表示，當時他在深水購買10支觀星筆後，一名黑衣人衝前箍著他的頸和膊頭，聲稱是便衣探員，並展示一張沒有照片的委任證約兩秒，「當時以為遭到搶劫」。

據報導，警方早前稱方仲賢購買的是「強力雷射槍」，方稱他買的是「藍光雷射筆」，10支當中有1支是自用，其餘是替朋友買；他說自己居住西貢，買觀星筆用作觀星很正常，而且觀星筆可用作文具、貓玩具，強烈譴責警方濫捕。

另外，香港大學學生會評議會時事委員會署理主席彭家浩日前收到恐嚇短訊，說如果再出來搞事，「必殺你XX全家」；另一條短訊則提及其父的名字及住所地址，彭因擔心安全已數天沒回家，並於前天報警。

報導說，浸會大學學生會外務副會長梁兆玉及教育大學臨時行政委員會會長梁耀霆，亦收到附有其家人名字及地址的恐嚇信息，且在二人住家附近看到指他們為「亂港暴徒」的街招。梁兆玉表示感到好害怕，但仍會站出來參與反修例運動；梁耀霆則說不會向惡勢力低頭。

至於為何三人為何會成恐嚇對象，彭家浩認為反修例運動無大台，學生會代表成為「容易下手的對象」。