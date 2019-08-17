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網友「提錢救香港」？銀行未現擠兌潮！

2019-08-17 12:55世界日報 香港新聞組╱香港17日電

有「反送中」網友與支持者發起「八一六領錢救香港」，呼籲透過在提款機提款來癱瘓香港金融體系，矛頭鎖定中資銀行。不少銀行嚴陣以待，事前備妥大量現金，不過本地銀行的提款機昨天運作正常，未受影響。

綜合媒體報導，在灣仔，發鈔行之一的匯豐銀行分行多部提款機運作正常，並未看到提款人龍；附近的中銀香港和東亞銀行等，提款機前也未見排隊人群。

另據TVB報導，灣仔恒生銀行多部提款機也如常，現場未見人龍。不過，有個別市民受訪時說，有響應號召，提走銀戶帳戶所有存款。

香港金融管理局昨日表示，有個別銀行提款機無法領取港幣及美元，但情況不普遍。財政司長陳茂波強調，香港銀行發展穩健，流動資金非常充足，他呼籲市民表達不同意見時，不要妨礙其他需要用銀行服務的市民。

報導稱，早前有人發起200萬人每人提款1萬港元的行動，目標在1天內提取200億港元，目的是攻擊香港金融體系和銀行，逼使政府回應「反送中」訴求。

7月初，反修例的支持者也曾發起市民提款的行動，目的同樣是逼使政府回應「反送中」訴求，但當時市民沒有明顯反應。

另據香港經濟日報報導，知名化妝師鍾日華日前在個人Facebook上發帖，指自己擁有Premier戶口，本來最少存100萬港元現金已經足夠，但他卻存夠1000萬入戶口，更暗串有年輕人需要媽媽轉帳幾十元，才可以在銀行櫃員機提取100元。鍾日華的言論惹來網民熱議，甚至有網民曬出自己持有的美國運通（AE）黑卡，鍾日華後來刪除相關帖文。

報導稱，特首林鄭月娥兩年前競選時，鍾日華曾幫她化妝。

Gary(左)曾在林鄭月娥競選期間為她化妝。(取材自臉書)
Gary(左)曾在林鄭月娥競選期間為她化妝。(取材自臉書)
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香港「反送中」支持者呼籲透過在提款機提款來攻擊金融體系和銀行，但本地銀行的提款機...
香港「反送中」支持者呼籲透過在提款機提款來攻擊金融體系和銀行，但本地銀行的提款機16日看來未受影響。圖為匯豐銀行灣仔分行的自動提款機。(中央社)
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