親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

川普的領土擴張夢：美國要買格陵蘭當第51州？

紐時：香港抗爭 挑戰習近平鐵腕政權

2019-08-16 16:15世界日報 中國新聞組／北京16日電

香港「反送中」示威活動持續10週，外界對於中國可能介入終結此事的擔憂漸增。 歐新...
香港「反送中」示威活動持續10週，外界對於中國可能介入終結此事的擔憂漸增。 歐新社
分享
中國政府稱香港抗議民眾是激進分子，欲透過「近乎恐怖主義的行徑」使香港重回西方陣營。「紐約時報」指出，北京了解到，這場抗爭不是地方事務，而是對中共統治的直接挑戰。此外，中駐英、駐德大使，都相繼發聲挺北京政府接手介入香港局勢。

紐約時報編輯委員會發表專文寫道，香港示威者並非北京想讓全世界以為的少數親西方麻煩製造者，他們許多只是年輕人，非常不希望受到中共進一步高壓統治。

香港抗議人士普遍要求擴大自治權，並對警方使用武力進行調查，這些訴求直指共產黨專權和暴力脅迫的核心。對習近平這樣嚴苛且不肯讓步的中國領導人而言，香港抗爭已是無法容忍的公然藐視政權。

文章表示，香港之所以能成為金融、商業和運輸中心，是建立在擁有秩序和效率，及民眾思想開明並有禮等因素。當通常無可挑剔的香港機場陷入混亂和暴力場面，不僅令人震驚，香港經濟活動也恐大受影響。

文章認為，為確保香港機場爆發的暴力衝突，不會演變成一發不可收拾的局面，導致習近平別無選擇只能採取行動回應，香港行政長官林鄭月娥和她在北京的頂頭上司必須展現自制，並說服港人，當局不會進一步削弱他們的公民權和自由。

報導指出，在美、英和其他盟國對香港事務發聲之後，德國總理梅克爾發聲敦促中國和香港政府用對話解決，避免局勢繼續惡化。

劉曉明控外國勢力介入

中國駐英國大使劉曉明表示，如果香港局勢進一步惡化，中國將展現力量以平息香港抗議活動。他指控某些外國勢力煽動香港暴力示威，同時西方媒體報導有失平衡，混淆是非。

他並說：「證據顯示，如果沒有外國勢力介入和煽動，形勢就不致於這麼嚴重地惡化。香港是中國的一部分，任何其他國家都不該介入香港內政。」

中國駐德國大使吳懇則指出，中國軍隊在領土內移動很正常，香港的秩序必須恢復，這是香港政府的責任，「如果局勢非港府所能掌握，北京的中央政府當然會接手。」

他認為港人在殖民地時期沒有任何權利，相較之下，香港回歸中國22年來的發展很正面，他認為「港人享受的民主權利比以前還多」。

反送中香港

相關新聞

傳集結深港邊境 一次看懂中國武警

2019-08-16 15:18

近萬香港中學生表態參與罷課 擬9月2日起每周一罷

2019-08-16 13:31

李嘉誠呼籲香港年輕人：勿讓今日激情 成明日遺憾

2019-08-16 13:52

國新辦吹風會提「駐軍法」：人大有權宣布緊急狀態

2019-08-16 15:12

香港教協發動教育界817大遊行 但不推動中學生罷課

2019-08-16 16:14

守護我的偶像！飯圈女孩組「網路遠征軍」 與港青開戰

2019-08-16 16:10

陸委會加重提醒旅遊安全 官網將披露香港示威集會資訊

2019-08-16 16:03

佔中發起人戴耀廷交保：港黃金時代將至

2019-08-16 15:15

陸駐英使：香港危機 北京會「迅速平亂」

2019-08-16 13:50

6年來…李嘉誠持續從大陸撤資

2019-08-16 13:35

反送中藏陰謀論 幕後有黑手？

2019-08-16 13:34

香港反送中 李嘉誠登廣告反對暴力

2019-08-16 13:34

不希望看到鎮壓 川普建議習近平見示威代表

2019-08-16 13:32

民調顯示 43%不贊成政府對反送中更積極

2019-08-16 13:31

香港3天大示威 中駐英大使嗆準備「迅速平亂」 美日發旅警

2019-08-16 12:49

解放軍17、18日於廣西北海進行實彈演習

2019-08-16 12:46

學者：李嘉誠登廣告是「配合中央要求」

2019-08-16 12:43

香港2議員在美國控港警暴力執法 籲港府設獨立調查會

2019-08-16 12:40

危城之夏，香港新史：失去純真的一整代港人

2019-08-16 12:25

前武警：武警部隊出兵香港不存在法律障礙

2019-08-16 11:37

台女塞2萬元訂腸粉「留給示威者」 香港店家大讚：天使！

2019-08-16 11:33

法國蜘蛛人徙手攀高樓掛和平旗幟 盼為港人帶來微笑

2019-08-16 11:00

反送中看不到盡頭，為何台灣金融菁英離不開香港？因為還有錢賺，「中國不會自己先斷腿」

2019-08-16 10:37

金融人反送中 一國兩制下半場該何去從？

2019-08-16 10:29

環時社評：香港不會成89年政治風波翻版

2019-08-16 10:14

中共駐英大使：對香港局勢已做最壞準備 可迅速平亂

2019-08-16 10:13

赴港機場訪示威者 日本10歲女孩：想了解真相就與當事人對話

2019-08-16 09:25

5名港人因侮辱五星旗 遭警方拘捕

2019-08-16 09:11

扔大陸國旗落海 港警拘涉案4男1女

2019-08-16 09:06

多家港媒刊登「一個香港市民李嘉誠」廣告 聲明反對暴力

2019-08-16 09:06

中國駐德大使：香港局勢若失控 中央將接手

2019-08-16 07:26

白宮國安顧問波頓：美國人民 記得天安門

2019-08-16 00:40

紐約大學教授孔傑榮：香港事件 影響蔡韓柯

2019-08-16 00:36

爆眼少女友人出面 港警承認射10發布袋彈

2019-08-16 00:33

港人進陸遭解鎖手機 示威照片強迫刪除

2019-08-16 00:26

政院：香港民主自由運動 不是暴動

2019-08-16 00:25

國新辦吹風會 「全國人大可宣布緊急狀態」

2019-08-16 00:19

3大示威前夕 港府提前「派糖」

2019-08-16 00:18

香港今起連3天大型示威 北京密切注意

2019-08-15 23:42
看更多

熱門文章

香港今起連3天大型示威 北京密切注意

2019-08-15 23:42

香港首富李嘉誠再引《黃台瓜辭》 籲停止暴力

2019-08-16 08:48

影／成龍喊話挺中國 網友翻64舊照「時空打臉」

2019-08-15 17:55

多家港媒刊登「一個香港市民李嘉誠」廣告 聲明反對暴力

2019-08-16 09:06

新葬女屍頻傳失蹤...山村古老習俗 隱藏龐大黑色產業鏈

2019-08-16 11:00

約會遭嫌「這麼胖還吃冰淇淋」 她拿剪刀狂刺男友到死

2019-08-16 12:34

赴港機場訪示威者 日本10歲女孩：想了解真相就與當事人對話

2019-08-16 09:25

反送中看不到盡頭，為何台灣金融菁英離不開香港？因為還有錢賺，「中國不會自己先斷腿」

2019-08-16 10:37

影／武警蓄勢待發！外媒直擊數千人集結深圳操演

2019-08-15 17:48

陸媒：羅冠聰煽動罷課 自己卻飛去美國讀書

2019-08-15 19:12

3大示威前夕 港府提前「派糖」

2019-08-16 00:18

幽靈員工上班兩年 出勤23天爽領53萬薪水

2019-08-16 12:59

中國駐德大使：香港局勢若失控 中央將接手

2019-08-16 07:26

美對陸3000億美元商品加徵關稅 中方將反制

2019-08-15 18:06

近萬香港中學生表態參與罷課 擬9月2日起每周一罷

2019-08-16 13:31

「不想看到中國殘暴鎮壓」 川普提議習近平見香港示威者

2019-08-15 22:52

中國外交部駐港公署：英國無權干預香港事務

2019-08-15 19:30

港人進陸遭解鎖手機 示威照片強迫刪除

2019-08-16 00:26

法新社：中國武警在深圳一座體育館操練

2019-08-15 17:00

陸委會：不樂見香港發生最糟狀況 因應措施準備好了

2019-08-15 17:50

台女塞2萬元訂腸粉「留給示威者」 香港店家大讚：天使！

2019-08-16 11:33

國新辦吹風會 「全國人大可宣布緊急狀態」

2019-08-16 00:19

反送中示威 港警證實：6月9日至今共748人被捕

2019-08-15 20:51

中國外交部批裴洛西：美政客與暴力分子狼狽為奸

2019-08-15 16:57

沒良心！單身女退租留滿屋垃圾 清潔員：比垃圾場還臭

2019-08-15 19:53

傳集結深港邊境 一次看懂中國武警

2019-08-16 15:18

美將中廣核列入「實體名單」 中方：停止錯誤做法

2019-08-15 21:33

中共駐英大使：對香港局勢已做最壞準備 可迅速平亂

2019-08-16 10:13

大陸在美國生產的首批地鐵列車 波士頓正式上路

2019-08-15 19:33

港府緊急宣佈下調全年GDP 預測至零增長

2019-08-15 18:30

李嘉誠呼籲香港年輕人：勿讓今日激情 成明日遺憾

2019-08-16 13:52

前武警：武警部隊出兵香港不存在法律障礙

2019-08-16 11:37

學者：李嘉誠登廣告是「配合中央要求」

2019-08-16 12:43

5名港人因侮辱五星旗 遭警方拘捕

2019-08-16 09:11

外交部：中美元首一直通過會晤、通話、通信方式溝通

2019-08-15 21:13

兩岸關係陷入緊繃 中元「搶孤」交流也停擺

2019-08-15 20:49

爆眼少女友人出面 港警承認射10發布袋彈

2019-08-16 00:33

政院：香港民主自由運動 不是暴動

2019-08-16 00:25

傳阿里巴巴20億美元收購 大陸最大跨境電商「網易考拉」

2019-08-15 20:52

林鄭稱示威者廢青 港公務員公開信反對揚言罷工

2019-08-15 17:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top