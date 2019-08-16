紐時：香港抗爭 挑戰習近平鐵腕政權

2019-08-16 16:15 世界日報 中國新聞組／北京16日電



香港「反送中」示威活動持續10週，外界對於中國可能介入終結此事的擔憂漸增。 歐新社 分享 facebook 中國政府稱香港抗議民眾是激進分子，欲透過「近乎恐怖主義的行徑」使香港重回西方陣營。「紐約時報」指出，北京了解到，這場抗爭不是地方事務，而是對中共統治的直接挑戰。此外，中駐英、駐德大使，都相繼發聲挺北京政府接手介入香港局勢。

紐約時報編輯委員會發表專文寫道，香港示威者並非北京想讓全世界以為的少數親西方麻煩製造者，他們許多只是年輕人，非常不希望受到中共進一步高壓統治。

香港抗議人士普遍要求擴大自治權，並對警方使用武力進行調查，這些訴求直指共產黨專權和暴力脅迫的核心。對習近平這樣嚴苛且不肯讓步的中國領導人而言，香港抗爭已是無法容忍的公然藐視政權。

文章表示，香港之所以能成為金融、商業和運輸中心，是建立在擁有秩序和效率，及民眾思想開明並有禮等因素。當通常無可挑剔的香港機場陷入混亂和暴力場面，不僅令人震驚，香港經濟活動也恐大受影響。

文章認為，為確保香港機場爆發的暴力衝突，不會演變成一發不可收拾的局面，導致習近平別無選擇只能採取行動回應，香港行政長官林鄭月娥和她在北京的頂頭上司必須展現自制，並說服港人，當局不會進一步削弱他們的公民權和自由。

報導指出，在美、英和其他盟國對香港事務發聲之後，德國總理梅克爾發聲敦促中國和香港政府用對話解決，避免局勢繼續惡化。

劉曉明控外國勢力介入

中國駐英國大使劉曉明表示，如果香港局勢進一步惡化，中國將展現力量以平息香港抗議活動。他指控某些外國勢力煽動香港暴力示威，同時西方媒體報導有失平衡，混淆是非。

他並說：「證據顯示，如果沒有外國勢力介入和煽動，形勢就不致於這麼嚴重地惡化。香港是中國的一部分，任何其他國家都不該介入香港內政。」

中國駐德國大使吳懇則指出，中國軍隊在領土內移動很正常，香港的秩序必須恢復，這是香港政府的責任，「如果局勢非港府所能掌握，北京的中央政府當然會接手。」

他認為港人在殖民地時期沒有任何權利，相較之下，香港回歸中國22年來的發展很正面，他認為「港人享受的民主權利比以前還多」。