守護我的偶像！飯圈女孩組「網路遠征軍」 與港青開戰

2019-08-16 16:10 世界日報 中國新聞組／北京16日



香港紛擾之際，越來越多的中國藝人發聲支持香港警察，高喊「香港是中國的一部分」，此舉讓示威者轉向對藝人們言語辱罵。看到自己的偶像被下手，各家「飯圈」女孩大怒，在14日晚上統一戰線，為支持「阿中哥哥」聯合出征各大海外社交平台，史稱飯圈「8·14大團結」。

觀察者網報導，香港藝人王嘉爾因為轉發「護旗手」微博，成了示威分子的眼中釘。王嘉爾的的韓國住址和香港行程不僅被曝光，還被揚言有攻擊、撕毀國旗的恐嚇。

無獨有偶，包括歌手張藝興、演員吳謹言、說唱歌手艾福杰尼等眾多在海外社交平台發表「撐警」言論的藝人，幾乎都遭到了示威者的辱罵攻擊和人身威脅。

對此，各家粉絲坐不住了，決定暫時放下飯圈恩怨一致對外，成為中國最大的「自來水」群體。

他們自發集結成了數量龐大的「網路遠征軍」，用特有的飯圈文化，在海外社交媒體上向發表港獨言論的人開戰，戰績豐富的飯圈女孩們，360°花式罵人不重複，她們製作大量文案和圖集，熟練切換多個帳號占領評論區制高點。

「我阿中哥哥實慘，家道中落後，摸爬滾打終於東山再起，日子剛好一點第一時間想的就是接一雙兒女回家，沒想到他認賊作父。」當晚「飯圈女孩爆笑懟香港憤青」、「守護全世界最好的阿中」、「球圈top阿中哥」 等話題迅速登上熱搜。

僅僅一個晚上，高呼「阿中哥哥有14億活粉，真流量TOP！」的飯圈女孩大獲全勝，不僅懟得對方啞口無言節節敗退，還霸占了不少「港獨」相關話題的圖集。帶著不認輸的心情，飯圈女孩用她們的愛來挺中國，就連平常與她們不對盤的大v們都五體投地。

什麼是飯圈？

「飯」是粉絲的意思，是由英文單詞fans愛好者一詞音譯，而「圈」字向來就有劃分範圍的意思，指的是那些喜歡明星的追星族們。

而「圈飯」指的是吸引更多人成為了某人粉絲，也被稱之為「圈粉」。