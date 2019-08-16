佔中發起人戴耀廷交保：港黃金時代將至

2019-08-16 15:15 世界日報 香港新聞組／香港16日電



因香港「佔領中環」案被判囚16個月的香港大學法律系前副教授戴耀廷，15日獲法庭批准交保外出，等候上訴。 美聯社 分享 facebook

上訴明年2月審理

戴耀廷的上訴案，預定於明年2月底審理。戴離開法庭前表示，雖然過去數月被監獄高牆「隔開」，但對「香港人連月來無私守護香港核心價值」覺得驕傲與感動。

據香港明報網報導，處理案件的高等法院上訴庭副庭長麥機智聽完陳辭後，考慮到戴耀廷棄保潛逃風險不大，因此批准他以現金10萬港元(約1.27萬美元)保釋等候上訴，但期間要交出旅遊證件，不准離港。

入獄4個月人削瘦

戴耀廷昨中午約12時55分獲交保，步出香港高等法院羈留室，大批支持者包括泛民立法會前議員何俊仁等人到場迎接，支持者高喊「香港人加油」、「Benny加油」，場面熱烈，他滿面笑容與支持者寒暄，並與妻兒擁抱。戴耀廷削瘦不少、但精神奕奕，對於目前港人抗爭不斷，他表示，對香港未來充滿信心，「相信香港真正的黃金時代將來臨，而且不太遠」。

戴耀廷說，儘管前路艱難崎嶇，但對香港未來充滿信心，「相信香港真正的黃金時代將來臨，而且不太遠。」至於是否參與民陣後天發起的遊行，他表示要先接收更多資訊，並希望多陪伴家人。

今年4月，「讓愛與和平佔領中環」運動發起人之一的戴耀廷被地方法庭判處「串謀公眾妨擾」及「煽惑他人公眾妨擾」罪名成立，即時入獄16個月。同案被告陳健民、邵家臻、黃浩銘目前仍在監獄服刑。