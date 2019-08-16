親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

危城之夏，香港新史：因恐懼而不再純真的港人

川普的領土擴張夢：美國要買格陵蘭當第51州？

佔中發起人戴耀廷交保：港黃金時代將至

2019-08-16 15:15世界日報 香港新聞組／香港16日電

因香港「佔領中環」案被判囚16個月的香港大學法律系前副教授戴耀廷，15日獲法庭批...
因香港「佔領中環」案被判囚16個月的香港大學法律系前副教授戴耀廷，15日獲法庭批准交保外出，等候上訴。 美聯社
分享

上訴明年2月審理

戴耀廷的上訴案，預定於明年2月底審理。戴離開法庭前表示，雖然過去數月被監獄高牆「隔開」，但對「香港人連月來無私守護香港核心價值」覺得驕傲與感動。

據香港明報網報導，處理案件的高等法院上訴庭副庭長麥機智聽完陳辭後，考慮到戴耀廷棄保潛逃風險不大，因此批准他以現金10萬港元(約1.27萬美元)保釋等候上訴，但期間要交出旅遊證件，不准離港。

入獄4個月人削瘦

戴耀廷昨中午約12時55分獲交保，步出香港高等法院羈留室，大批支持者包括泛民立法會前議員何俊仁等人到場迎接，支持者高喊「香港人加油」、「Benny加油」，場面熱烈，他滿面笑容與支持者寒暄，並與妻兒擁抱。戴耀廷削瘦不少、但精神奕奕，對於目前港人抗爭不斷，他表示，對香港未來充滿信心，「相信香港真正的黃金時代將來臨，而且不太遠」。

戴耀廷說，儘管前路艱難崎嶇，但對香港未來充滿信心，「相信香港真正的黃金時代將來臨，而且不太遠。」至於是否參與民陣後天發起的遊行，他表示要先接收更多資訊，並希望多陪伴家人。

今年4月，「讓愛與和平佔領中環」運動發起人之一的戴耀廷被地方法庭判處「串謀公眾妨擾」及「煽惑他人公眾妨擾」罪名成立，即時入獄16個月。同案被告陳健民、邵家臻、黃浩銘目前仍在監獄服刑。

反送中香港戴耀廷

相關新聞

傳集結深港邊境 一次看懂中國武警

2019-08-16 15:18

近萬香港中學生表態參與罷課 擬9月2日起每周一罷

2019-08-16 13:31

李嘉誠呼籲香港年輕人：勿讓今日激情 成明日遺憾

2019-08-16 13:52

國新辦吹風會提「駐軍法」：人大有權宣布緊急狀態

2019-08-16 15:12

紐時：香港抗爭 挑戰習近平鐵腕政權

2019-08-16 16:15

香港教協發動教育界817大遊行 但不推動中學生罷課

2019-08-16 16:14

守護我的偶像！飯圈女孩組「網路遠征軍」 與港青開戰

2019-08-16 16:10

陸委會加重提醒旅遊安全 官網將披露香港示威集會資訊

2019-08-16 16:03

陸駐英使：香港危機 北京會「迅速平亂」

2019-08-16 13:50

6年來…李嘉誠持續從大陸撤資

2019-08-16 13:35

反送中藏陰謀論 幕後有黑手？

2019-08-16 13:34

香港反送中 李嘉誠登廣告反對暴力

2019-08-16 13:34

不希望看到鎮壓 川普建議習近平見示威代表

2019-08-16 13:32

民調顯示 43%不贊成政府對反送中更積極

2019-08-16 13:31

香港3天大示威 中駐英大使嗆準備「迅速平亂」 美日發旅警

2019-08-16 12:49

解放軍17、18日於廣西北海進行實彈演習

2019-08-16 12:46

學者：李嘉誠登廣告是「配合中央要求」

2019-08-16 12:43

香港2議員在美國控港警暴力執法 籲港府設獨立調查會

2019-08-16 12:40

危城之夏，香港新史：失去純真的一整代港人

2019-08-16 12:25

前武警：武警部隊出兵香港不存在法律障礙

2019-08-16 11:37

台女塞2萬元訂腸粉「留給示威者」 香港店家大讚：天使！

2019-08-16 11:33

法國蜘蛛人徙手攀高樓掛和平旗幟 盼為港人帶來微笑

2019-08-16 11:00

反送中看不到盡頭，為何台灣金融菁英離不開香港？因為還有錢賺，「中國不會自己先斷腿」

2019-08-16 10:37

金融人反送中 一國兩制下半場該何去從？

2019-08-16 10:29

環時社評：香港不會成89年政治風波翻版

2019-08-16 10:14

中共駐英大使：對香港局勢已做最壞準備 可迅速平亂

2019-08-16 10:13

赴港機場訪示威者 日本10歲女孩：想了解真相就與當事人對話

2019-08-16 09:25

5名港人因侮辱五星旗 遭警方拘捕

2019-08-16 09:11

扔大陸國旗落海 港警拘涉案4男1女

2019-08-16 09:06

多家港媒刊登「一個香港市民李嘉誠」廣告 聲明反對暴力

2019-08-16 09:06

中國駐德大使：香港局勢若失控 中央將接手

2019-08-16 07:26

白宮國安顧問波頓：美國人民 記得天安門

2019-08-16 00:40

紐約大學教授孔傑榮：香港事件 影響蔡韓柯

2019-08-16 00:36

爆眼少女友人出面 港警承認射10發布袋彈

2019-08-16 00:33

港人進陸遭解鎖手機 示威照片強迫刪除

2019-08-16 00:26

政院：香港民主自由運動 不是暴動

2019-08-16 00:25

國新辦吹風會 「全國人大可宣布緊急狀態」

2019-08-16 00:19

3大示威前夕 港府提前「派糖」

2019-08-16 00:18

香港今起連3天大型示威 北京密切注意

2019-08-15 23:42
看更多

熱門文章

香港今起連3天大型示威 北京密切注意

2019-08-15 23:42

香港首富李嘉誠再引《黃台瓜辭》 籲停止暴力

2019-08-16 08:48

影／成龍喊話挺中國 網友翻64舊照「時空打臉」

2019-08-15 17:55

多家港媒刊登「一個香港市民李嘉誠」廣告 聲明反對暴力

2019-08-16 09:06

新葬女屍頻傳失蹤...山村古老習俗 隱藏龐大黑色產業鏈

2019-08-16 11:00

約會遭嫌「這麼胖還吃冰淇淋」 她拿剪刀狂刺男友到死

2019-08-16 12:34

赴港機場訪示威者 日本10歲女孩：想了解真相就與當事人對話

2019-08-16 09:25

反送中看不到盡頭，為何台灣金融菁英離不開香港？因為還有錢賺，「中國不會自己先斷腿」

2019-08-16 10:37

影／武警蓄勢待發！外媒直擊數千人集結深圳操演

2019-08-15 17:48

陸媒：羅冠聰煽動罷課 自己卻飛去美國讀書

2019-08-15 19:12

3大示威前夕 港府提前「派糖」

2019-08-16 00:18

幽靈員工上班兩年 出勤23天爽領53萬薪水

2019-08-16 12:59

中國駐德大使：香港局勢若失控 中央將接手

2019-08-16 07:26

美對陸3000億美元商品加徵關稅 中方將反制

2019-08-15 18:06

近萬香港中學生表態參與罷課 擬9月2日起每周一罷

2019-08-16 13:31

「不想看到中國殘暴鎮壓」 川普提議習近平見香港示威者

2019-08-15 22:52

中國外交部駐港公署：英國無權干預香港事務

2019-08-15 19:30

港人進陸遭解鎖手機 示威照片強迫刪除

2019-08-16 00:26

法新社：中國武警在深圳一座體育館操練

2019-08-15 17:00

陸委會：不樂見香港發生最糟狀況 因應措施準備好了

2019-08-15 17:50

台女塞2萬元訂腸粉「留給示威者」 香港店家大讚：天使！

2019-08-16 11:33

國新辦吹風會 「全國人大可宣布緊急狀態」

2019-08-16 00:19

反送中示威 港警證實：6月9日至今共748人被捕

2019-08-15 20:51

中國外交部批裴洛西：美政客與暴力分子狼狽為奸

2019-08-15 16:57

傳集結深港邊境 一次看懂中國武警

2019-08-16 15:18

沒良心！單身女退租留滿屋垃圾 清潔員：比垃圾場還臭

2019-08-15 19:53

美將中廣核列入「實體名單」 中方：停止錯誤做法

2019-08-15 21:33

中共駐英大使：對香港局勢已做最壞準備 可迅速平亂

2019-08-16 10:13

大陸在美國生產的首批地鐵列車 波士頓正式上路

2019-08-15 19:33

港府緊急宣佈下調全年GDP 預測至零增長

2019-08-15 18:30

李嘉誠呼籲香港年輕人：勿讓今日激情 成明日遺憾

2019-08-16 13:52

前武警：武警部隊出兵香港不存在法律障礙

2019-08-16 11:37

學者：李嘉誠登廣告是「配合中央要求」

2019-08-16 12:43

5名港人因侮辱五星旗 遭警方拘捕

2019-08-16 09:11

外交部：中美元首一直通過會晤、通話、通信方式溝通

2019-08-15 21:13

兩岸關係陷入緊繃 中元「搶孤」交流也停擺

2019-08-15 20:49

爆眼少女友人出面 港警承認射10發布袋彈

2019-08-16 00:33

政院：香港民主自由運動 不是暴動

2019-08-16 00:25

傳阿里巴巴20億美元收購 大陸最大跨境電商「網易考拉」

2019-08-15 20:52

林鄭稱示威者廢青 港公務員公開信反對揚言罷工

2019-08-15 17:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top