國新辦吹風會提「駐軍法」：人大有權宣布緊急狀態

2019-08-16 15:12 世界日報 特派記者 世界日報 特派記者 許依晨 ／北京16日電



中國國務院新聞辦公室昨邀請專家學者針對香港形勢舉行「吹風會」。 法新社 分享 facebook 香港抗議活動升級，北京加大對香港的施壓力度，外界關切駐港部隊的可能動向；中國全國人大常委會香港基本法委員會委員韓大元15日指出，在香港不能控制的情況下，全國人大常委會可以宣布緊急狀態，依據「駐軍法」相關規定，「駐港部隊可根據中央人民政府的決定履行職責」。

中國國務院新聞辦公室昨邀請專家學者針對香港形勢舉行「吹風會」，談論香港當前事態。被問及駐港部隊是否介入處理香港抗爭，而駐港部隊介入後是否會破壞「一國兩制」？

韓大元表示，「駐軍法」第14條明確規定制度性安排，特區政府在必要時「可以行使請求權」，「請求中央人民政府請駐港部隊協助維持社會治安和救助災害，再經過中央人民政府批准後，可以派出駐軍人員協助維持社會治安」。

韓大元說，「基本法」第18條第四款也規定，中國全國人大常委會有權決定特別行政區進入緊急狀態，這是憲法和基本法明確規定的權力，「它既有判斷權，同時也有決定權、宣布權」。

但他強調，這個權力的行使「必須是在發生危及國家統一或安全的動亂，以及特別行政區政府不能控制的情況下」。

至於港澳辦與香港高層對「恐怖主義」的定義出現不一致，它的定義究竟為何？上海國際問題研究院港澳研究室主任張建表示，港澳辦的用語並沒有說抗爭已是「恐怖主義」，而是說出現這種「苗頭」以及「近乎」恐怖主義。

張建說，這就形容了現在事態的嚴重性，指香港的暴力事件正在向這個過程過渡，如果不採取法治措施去懲治、遏制，可能就會演化成真的恐怖主義行為，「依法制暴」就是應對現在香港出現恐怖主義苗頭的根本方式。