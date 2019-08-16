反送中藏陰謀論 幕後有黑手？

2019-08-16 13:34 世界日報 本報記者／洛杉磯報導



學者：香港動亂看起來很糟糕，從長遠看是好事。圖／世界日報提供 分享 facebook

反送中事件愈演愈烈。有學者認為，反送中已不是簡單學運，定有幕後人士操作。香港存在結構性問題，要治本必須犧牲大財團利益。香港動亂表面上看很糟糕，實際是好事。

近日在南加州做主題演講的台灣大學榮譽教授黃光國表示，反送中事件的幕後指揮，可能是台獨勢力或來自英美國家，事件本質其實是需求香港獨立，「反送中」只不過是幌子。黃光國強調，理論上香港在英國殖民統治時期，也沒有民主與自由，但從未發生大規模動亂；如今暴力事件頻發，絕不是簡單的學生運動所為。

中國共產黨之所以仍未出手平息動亂，是希望由港府從根本上解決問題，否則無論是解放軍鎮壓、警察香港平亂，亦或是其他鐵腕手段，香港的結構性問題仍然存在。不會太久，又會有新的示威遊行誕生。

前南加大教授、中美論壇負責人張文基指出，中國當局有太多手段可以平息當前的動亂。例如停止供水、深圳警察入港等。所以遲遲沒有出手，就是認定香港反送中事件不會觸碰香港獨立等主權底線。無論是台獨勢力、還是歐美力量，都不可能藉由事件在香港掀起顏色革命。

張文基認為，香港當前的動亂看似很糟糕，其實從長遠上看是好事，使香港結構性問題，引起當局重視。他指出，許多大財團在香港炒房地產賺得盤滿缽滿，然後帶著大量錢財移民美國、澳洲及英美等，使香港年輕人飽受高房價壓力，看不到未來。

黃光國則指出，要解決香港結構性問題，必須犧牲包括四大家族在內的大財團利益。「錢你全賺，出了問題不負責，天下哪有這樣的好事」。香港結構性問題由來已久，絕非輕易解決；香港當局如果能拿出壯士斷腕的決心，犧牲現有既得利益者、掌權者的利益，使香港重新洗牌，或能讓香港重獲新生。