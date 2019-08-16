香港3天大示威 中駐英大使嗆準備「迅速平亂」 美日發旅警

中國調集成千上萬武警在深圳灣春繭體育館內操練，體育館外停有數十輛卡車和裝甲車。 法新社 分享 facebook

香港反送中抗爭行動持續升溫，16日起連續3天將有多場大型示威活動登場，香港警方嚴陣以待，北京密切注意，美、日、越南等國紛發出對香港的旅遊警告，情勢緊繃。

美聯社報導，中國駐英國大使劉曉明15日在倫敦表示，香港目前危機一旦無法控制，北京不會坐視，已有「迅速平亂」準備。

而對於美國總統川普建議與中國國家主席習近平會見討論香港問題，中國外交部發言人華春瑩表示，香港事務純屬中國內政，川普曾表示香港是中國的一部分，中國必須自己解決，不需要建議，華春瑩希望美方「說到做到」。

川普繼14日推文提議與習近平安排會面討論香港問題之後，15日上午又轉發自己前一天的推文並寫道，如果習主席願親自與抗議人士直接會面，香港問題就能有個完美圓滿的結局。

川普在新澤西州回應媒體提問，談及美中貿易、香港局勢等多項議題時透露，很快就會與習近平通話。

記者詢問川普是否關切中方對香港暴力鎮壓，川普回應，他的確關切，不希望看到暴力鎮壓；川普稱，若習近平能與一群具代表性的抗議者坐下來談，相信習很快能解決問題。

川普還說，他知道這不是習近平會做的事，但他覺得不是個壞主意。

因修訂「逃犯條例」引爆的「反送中」抗議持續十周，香港警方與示威者的暴力衝突一再升級，讓香港深陷1997年主權移交中國大陸以來的最大危機。

美國國務院對北京當局可能派武警到香港制止抗議者表示擔憂；國務院也再更新香港的旅遊警告至第二級，提醒美國公民在香港要更為謹慎。

自16日起連3天將有多場大型示威活動登場；由香港大專學界國際事務代表團及連登團隊「我要攬炒(粵語，玉石俱焚)」，16日晚將在中環舉辦「英美港盟、主權在民」集會，爭取國際支持，已獲警方發出不反對通知書。

另外，有香港網民發起「金融抗爭」，號召民眾16日一起把港幣從銀行帳戶中領出來，癱瘓香港金融體系。

曾經多次號召百萬人街的香港民間人權陣線則發起「八一八大遊行」，遊行的主題為「止黑暴，制警亂」；這是民陣第六次發起反送中大遊行，希望號召300萬人上街，抗議港府和警方執法手段粗暴，同時還提出五大訴求。

不過，香港警方16日已拒絕批准「八一八大遊行」，只准許當天在維多利亞公園集會，民陣已向公眾活動及遊行上訴委員會提出上訴。另外，17日香港教師界也將發起遊行示威。

北京方面對香港周末即將登場的示威遊行和集會，保持密切關注；一名法新社記者直擊，數千名大陸武警人員15日在與香港毗鄰的深圳市一座體育館揮舞紅色旗幟進行操練，體育館的停車場停放著100多輛武警卡車、裝甲車、大巴和吉普車，其中至少三輛裝甲輪式裝載機和兩輛水砲車，警告示威者意味濃。

中國調集武警鄰近香港的深圳灣體育中心進行演練。 路透社 分享 facebook