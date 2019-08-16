親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

怎麼辦到的？幽靈員工上班兩年 出勤23天爽領53萬薪水

連夜大雨加地震...名間鄉土石流居民逃生 公雞不離守窩旁

香港3天大示威 中駐英大使嗆準備「迅速平亂」 美日發旅警

2019-08-16 12:49世界日報 香港特派員李春、華盛頓記者張加、特派記者許依晨／連線報導

中國調集成千上萬武警在深圳灣春繭體育館內操練，體育館外停有數十輛卡車和裝甲車。 ...
中國調集成千上萬武警在深圳灣春繭體育館內操練，體育館外停有數十輛卡車和裝甲車。 法新社
分享

香港反送中抗爭行動持續升溫，16日起連續3天將有多場大型示威活動登場，香港警方嚴陣以待，北京密切注意，美、日、越南等國紛發出對香港的旅遊警告，情勢緊繃。

美聯社報導，中國駐英國大使劉曉明15日在倫敦表示，香港目前危機一旦無法控制，北京不會坐視，已有「迅速平亂」準備。

而對於美國總統川普建議與中國國家主席習近平會見討論香港問題，中國外交部發言人華春瑩表示，香港事務純屬中國內政，川普曾表示香港是中國的一部分，中國必須自己解決，不需要建議，華春瑩希望美方「說到做到」。

川普繼14日推文提議與習近平安排會面討論香港問題之後，15日上午又轉發自己前一天的推文並寫道，如果習主席願親自與抗議人士直接會面，香港問題就能有個完美圓滿的結局。

川普在新澤西州回應媒體提問，談及美中貿易、香港局勢等多項議題時透露，很快就會與習近平通話。

記者詢問川普是否關切中方對香港暴力鎮壓，川普回應，他的確關切，不希望看到暴力鎮壓；川普稱，若習近平能與一群具代表性的抗議者坐下來談，相信習很快能解決問題。

川普還說，他知道這不是習近平會做的事，但他覺得不是個壞主意。

因修訂「逃犯條例」引爆的「反送中」抗議持續十周，香港警方與示威者的暴力衝突一再升級，讓香港深陷1997年主權移交中國大陸以來的最大危機。

美國國務院對北京當局可能派武警到香港制止抗議者表示擔憂；國務院也再更新香港的旅遊警告至第二級，提醒美國公民在香港要更為謹慎。

自16日起連3天將有多場大型示威活動登場；由香港大專學界國際事務代表團及連登團隊「我要攬炒(粵語，玉石俱焚)」，16日晚將在中環舉辦「英美港盟、主權在民」集會，爭取國際支持，已獲警方發出不反對通知書。

另外，有香港網民發起「金融抗爭」，號召民眾16日一起把港幣從銀行帳戶中領出來，癱瘓香港金融體系。

曾經多次號召百萬人街的香港民間人權陣線則發起「八一八大遊行」，遊行的主題為「止黑暴，制警亂」；這是民陣第六次發起反送中大遊行，希望號召300萬人上街，抗議港府和警方執法手段粗暴，同時還提出五大訴求。

不過，香港警方16日已拒絕批准「八一八大遊行」，只准許當天在維多利亞公園集會，民陣已向公眾活動及遊行上訴委員會提出上訴。另外，17日香港教師界也將發起遊行示威。

北京方面對香港周末即將登場的示威遊行和集會，保持密切關注；一名法新社記者直擊，數千名大陸武警人員15日在與香港毗鄰的深圳市一座體育館揮舞紅色旗幟進行操練，體育館的停車場停放著100多輛武警卡車、裝甲車、大巴和吉普車，其中至少三輛裝甲輪式裝載機和兩輛水砲車，警告示威者意味濃。

中國調集武警鄰近香港的深圳灣體育中心進行演練。 路透社
中國調集武警鄰近香港的深圳灣體育中心進行演練。 路透社
分享

香港一連3天大型示威，本月16日起陸續登場。 法新社
香港一連3天大型示威，本月16日起陸續登場。 法新社
分享

反送中香港

相關新聞

學者：李嘉誠登廣告是「配合中央要求」

2019-08-16 12:43

前武警：武警部隊出兵香港不存在法律障礙

2019-08-16 11:37

解放軍17、18日於廣西北海進行實彈演習

2019-08-16 12:46

香港2議員在美國控港警暴力執法 籲港府設獨立調查會

2019-08-16 12:40

危城之夏，香港新史：失去純真的一整代港人

2019-08-16 12:25

台女塞2萬元訂腸粉「留給示威者」 香港店家大讚：天使！

2019-08-16 11:33

法國蜘蛛人徙手攀高樓掛和平旗幟 盼為港人帶來微笑

2019-08-16 11:00

反送中看不到盡頭，為何台灣金融菁英離不開香港？因為還有錢賺，「中國不會自己先斷腿」

2019-08-16 10:37

金融人反送中 一國兩制下半場該何去從？

2019-08-16 10:29

環時社評：香港不會成89年政治風波翻版

2019-08-16 10:14

中共駐英大使：對香港局勢已做最壞準備 可迅速平亂

2019-08-16 10:13

赴港機場訪示威者 日本10歲女孩：想了解真相就與當事人對話

2019-08-16 09:25

5名港人因侮辱五星旗 遭警方拘捕

2019-08-16 09:11

扔大陸國旗落海 港警拘涉案4男1女

2019-08-16 09:06

多家港媒刊登「一個香港市民李嘉誠」廣告 聲明反對暴力

2019-08-16 09:06

中國駐德大使：香港局勢若失控 中央將接手

2019-08-16 07:26

白宮國安顧問波頓：美國人民 記得天安門

2019-08-16 00:40

紐約大學教授孔傑榮：香港事件 影響蔡韓柯

2019-08-16 00:36

爆眼少女友人出面 港警承認射10發布袋彈

2019-08-16 00:33

港人進陸遭解鎖手機 示威照片強迫刪除

2019-08-16 00:26

政院：香港民主自由運動 不是暴動

2019-08-16 00:25

國新辦吹風會 「全國人大可宣布緊急狀態」

2019-08-16 00:19

3大示威前夕 港府提前「派糖」

2019-08-16 00:18

香港今起連3天大型示威 北京密切注意

2019-08-15 23:42

「不想看到中國殘暴鎮壓」 川普提議習近平見香港示威者

2019-08-15 22:52

反送中示威 港警證實：6月9日至今共748人被捕

2019-08-15 20:51

中國外交部駐港公署：英國無權干預香港事務

2019-08-15 19:30

陸媒：羅冠聰煽動罷課 自己卻飛去美國讀書

2019-08-15 19:12

港府緊急宣佈下調全年GDP 預測至零增長

2019-08-15 18:30

港府下調今年GDP預測至零增長 經濟恐陷衰退

2019-08-15 18:06

影／成龍喊話挺中國 網友翻64舊照「時空打臉」

2019-08-15 17:55

陸委會：不樂見香港發生最糟狀況 因應措施準備好了

2019-08-15 17:50

影／武警蓄勢待發！外媒直擊數千人集結深圳操演

2019-08-15 17:48

中國外交部批裴洛西：美政客與暴力分子狼狽為奸

2019-08-15 16:57

挑釁一國兩制？亞馬遜販賣港獨T恤

2019-08-15 16:36

「保衛香港靈魂之戰」 反送中再登《時代》封面

2019-08-15 15:45

憂香港罷課 30教育團體連署促教局訂應對措施

2019-08-15 15:08

港民鬼節圍警署 「雷射燒衣」、撒冥紙

2019-08-15 14:53

禁制令下 香港機場漸恢復運作

2019-08-15 14:51
看更多

熱門文章

香港今起連3天大型示威 北京密切注意

2019-08-15 23:42

香港首富李嘉誠再引《黃台瓜辭》 籲停止暴力

2019-08-16 08:48

影／成龍喊話挺中國 網友翻64舊照「時空打臉」

2019-08-15 17:55

多家港媒刊登「一個香港市民李嘉誠」廣告 聲明反對暴力

2019-08-16 09:06

華為繁體版列台灣為國家 陸網友轟「道貌岸然偽君子」

2019-08-15 14:17

新葬女屍頻傳失蹤...山村古老習俗 隱藏龐大黑色產業鏈

2019-08-16 11:00

廢棄「一國兩制」 中國有可能將香港納入直轄市？

2019-08-15 13:50

影／武警蓄勢待發！外媒直擊數千人集結深圳操演

2019-08-15 17:48

赴港機場訪示威者 日本10歲女孩：想了解真相就與當事人對話

2019-08-16 09:25

3大示威前夕 港府提前「派糖」

2019-08-16 00:18

陸媒：羅冠聰煽動罷課 自己卻飛去美國讀書

2019-08-15 19:12

美對陸3000億美元商品加徵關稅 中方將反制

2019-08-15 18:06

中國駐德大使：香港局勢若失控 中央將接手

2019-08-16 07:26

反送中看不到盡頭，為何台灣金融菁英離不開香港？因為還有錢賺，「中國不會自己先斷腿」

2019-08-16 10:37

「不想看到中國殘暴鎮壓」 川普提議習近平見香港示威者

2019-08-15 22:52

中國外交部駐港公署：英國無權干預香港事務

2019-08-15 19:30

港人進陸遭解鎖手機 示威照片強迫刪除

2019-08-16 00:26

法新社：中國武警在深圳一座體育館操練

2019-08-15 17:00

陸委會：不樂見香港發生最糟狀況 因應措施準備好了

2019-08-15 17:50

台女塞2萬元訂腸粉「留給示威者」 香港店家大讚：天使！

2019-08-16 11:33

喊痛也不敢撤裝備… 港女孩英勇悶熄6催淚彈感動網友

2019-08-15 13:53

國新辦吹風會 「全國人大可宣布緊急狀態」

2019-08-16 00:19

中國外交部批裴洛西：美政客與暴力分子狼狽為奸

2019-08-15 16:57

反送中示威 港警證實：6月9日至今共748人被捕

2019-08-15 20:51

美將中廣核列入「實體名單」 中方：停止錯誤做法

2019-08-15 21:33

大陸在美國生產的首批地鐵列車 波士頓正式上路

2019-08-15 19:33

中共駐英大使：對香港局勢已做最壞準備 可迅速平亂

2019-08-16 10:13

反送中示威對香港經濟造成多大衝擊？ 數字會說話

2019-08-15 14:51

幽靈員工上班兩年 出勤23天爽領53萬薪水

2019-08-16 12:59

港府緊急宣佈下調全年GDP 預測至零增長

2019-08-15 18:30

沒良心！單身女退租留滿屋垃圾 清潔員：比垃圾場還臭

2019-08-15 19:53

「保衛香港靈魂之戰」 反送中再登《時代》封面

2019-08-15 15:45

從一個大陸「24.8元人民幣的便當」來看台灣便當族的幸福時光

2019-08-15 16:05

5名港人因侮辱五星旗 遭警方拘捕

2019-08-16 09:11

外交部：中美元首一直通過會晤、通話、通信方式溝通

2019-08-15 21:13

兩岸關係陷入緊繃 中元「搶孤」交流也停擺

2019-08-15 20:49

約會遭嫌「這麼胖還吃冰淇淋」 她拿剪刀狂刺男友到死

2019-08-16 12:34

爆眼少女友人出面 港警承認射10發布袋彈

2019-08-16 00:33

陸十大城市月薪排名公布 京滬深穗排前四

2019-08-15 13:31

前武警：武警部隊出兵香港不存在法律障礙

2019-08-16 11:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top