香港2議員在美國控港警暴力執法 籲港府設獨立調查會

2019-08-16 12:40 世界日報 記者 世界日報 記者 和釗宇 ／紐約報導



楊岳橋、郭榮鏗稱香港警方暴力執法，並指示相關照片。世界日報記者／和釗宇攝影 分享 facebook

亞洲協會(Asia Society)15日舉行座談會，邀請香港立法會泛民主派議員郭榮鏗、楊岳橋介紹香港局勢；兩人表示，香港人已被逼到牆角，示威是不得已而為之，呼籲國際社會關注，並且成立獨立調查委員會調查反修例風波始末。

楊、郭二人分別為香港公民黨黨魁和執委，此次是應國務院邀請出席相關活動；楊、郭二人在座談會上指控香港警方暴力執法，並展示相關照片；郭榮鏗說，警方已開始無差別攻擊示威者，無論示威者是暴力還是和平，「這是政治迫害」。

雖然香港特首林鄭月娥此前已經宣布逃犯條例「壽終正寢」，但楊、郭二人表示，林鄭口說無憑，因此現在民眾的要求是立法會正式撤回逃犯條例，同時成立獨立調查委員會，調查反修例風波事件始末；郭榮鏗說，然而港府依然拒絕接受，因此港人感到憤怒、不被尊重。

二人表示，成立由香港獨立法官組成的調查委員會對反修例風波進行調查，是平息示威的最佳選擇；郭榮鏗說，獨立調查委員會過去就有先例，讓所有人都能發出聲音，也是香港人的合理要求，港人相信的是公平獨立的司法制度，但林鄭月娥目前仍拒絕成立獨立調查委員會。

楊岳橋也表示，如果港府有成立這個委員會的膽量和胸襟，就應成立獨立調查委員會，「這才是理性的政府應做的事情」。

楊、郭還表示，此行目的並非遊說美國介入香港事務，而是向國際社會說明香港實情，也讓美國了解更多事實，利於推動國會通過「香港人權與民主法案」；二人向在場中國駐紐約總領事館參會人員喊話說，不應將他們貼上任何標籤。

郭榮鏗說，「一些人認為示威的背後有幕後黑手、外國勢力，還有人說這是顏色革命，但這都不是事實，香港人的訴求就是爭取民主；我們去了很多國家，但僅限於交流看法，不是共謀什麼，我們沒有越過任何紅線」。