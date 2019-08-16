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反送中看不到盡頭，為何台灣金融菁英離不開香港？因為還有錢賺，「中國不會自己先斷腿」

2019-08-16 10:37商業周刊 管婺媛／商業周刊

反送中運動的大批示威者以機場手推車等堵塞癱瘓香港國際機場，專家憂心將引發香港金融...
反送中運動的大批示威者以機場手推車等堵塞癱瘓香港國際機場，專家憂心將引發香港金融業者出走潮。 （中新社）
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香港反送中」運動延燒逾2個月，隨著衝突強度不斷升溫，這個匯聚了眾多國際金融工作者的城市，是否將出現金融菁英撤港潮？

商周訪問3位在香港金融圈工作多年的金融圈高階主管，他們對去留的考量，也反映了香港的國際金融中心前景。

有人講得直白，香港還有錢可賺，最後一刻才會撤離；也有人「離不開」，因為香港金融業薪資相較台灣，是「倍數」差距⋯⋯。

他，一點也不想離開香港

港台薪資差太大，「是幾倍幾倍的在（落）差」

個案1》Ken（化名），在港工作3年，在某國際上市金融機構擔任分析師。

Ken與妻女遷居香港3年，一家人就住在鄰近深水埗的太子，正是過去2個月來，群眾示威遊行的「熱區」，也是8月11日香港警民爆發衝突的現場。

港人抗爭連續10週，期間罷工、地鐵停駛。8月5日，港人發起「三罷」的當天，Ken徒步足足走了一個多小時，才抵達上班地點。

他的日常生活，因為抗議有些許不便，但Ken沒有一點想離開香港的念頭。

因為香港薪水高，台灣無法相比。

「離開嗎？至少我身邊金融圈的台灣朋友沒提過這話題，因為港台薪資差距與發展環境還是差太大了，」他說，如果回台薪資是少2、3成，還可接受，但港台薪資是「幾倍幾倍的在（落）差」，「雖然香港現在（指社會穩定、經濟狀況）沒那麼好，但動能還是比台灣好。」

他說，香港正陷入一種「看不見盡頭」的困境，這種困境是否影響工作，他說「目前不會」。

身為分析師的他，相信數據與對經濟的理性分析。

他相信，自己沒有參與其中（指反送中運動），只要出入時避開抗爭區、安全自保，香港社會的紛擾，不至於影響到他。再從經濟理性面來看，他也不信，中國現在會完全「收掉」香港，因為，上海尚無法取代香港作為國際金融中心的地位，外加上中美貿易戰，中國需要境外資金，香港仍是不可或缺的管道。

「所以，這個時間點，它（中國）真的沒這麼有能力去獨善其身；現在美國就是要斷你資金，結果你會自己先斷腿，就為了尊嚴？這有可能嗎？」他說。

他不走，是因香港還有錢賺

「上海不可能跟香港一樣⋯⋯，賺不到錢才會走」

個案2》Eric（ 化名），在港工作十餘年，經營資產管理公司。

Eric的公司就位在金融機構群聚的中環皇后大道中，過去這2個多月，有時他從高樓俯瞰，就能看到街上一批又一批的抗議人潮。

8月12日，港府傍晚宣布關閉機場的前1天，他才剛從台北搭機飛回香港，「真的是運氣好，不然回不來⋯⋯。」他同情也支持這些抗議群眾，而且，他並不打算此時離開。

因為，香港還有錢可賺。

「如果中環交通不便、路上催淚彈橫飛，或走在路上可能隨時被攻擊，那我可能選擇搬家，但我不會離開，」Eric說，但當香港與中國金融體制是「一國一制」時，他就會真的撤離。

「如果香港金融體制變得與中國一樣，或是美國對香港採取經濟制裁，我相信，客戶資產應該會大舉移動海外，這時候，我們留在香港才真的無計可施，沒有意義了。」他認為，中國政府一心想讓上海、深圳取代香港地位，但短期內根本不可能，因為，香港是個貿易與資金全然自由的地方，「上海自貿區雖然稱『自由』貿易區，但只是換了個單位去做金融管制，還是一樣要管，不可能跟香港一樣！」

他說，還沒聽到身邊金融圈的台灣朋友們要離開香港，「講白了，金融業這行就是現實的，就是到生意做不下去、市場上賺不到錢才會走的！」

她，工作8年來首次想離開

「每天看到人一下被抓被打，可以忍到什麼時候？」

個案3》Jenny（化名），在港工作8年，香港外資銀行高階主管。

8月11日，一位香港黑衣女子右眼血流如柱、奄奄一息橫躺在地的畫面，讓許多香港人一夕難眠。

「我很多朋友都在臉書上說，sleepless（失眠），」目前在香港外資銀行擔任高階主管的台灣人Jenny（化名）對商周記者說，「你知道我這2個月最大的感觸是什麼嗎？是我看到很多香港人都在哭；我身邊不論白領、公關或銀行主管朋友，他們都是當初那200萬人（指618反送中大遊行）中的一份子。我看到香港人很深層的傷心、失望、不安與害怕，不知道明天在哪裡⋯⋯。」

Jenny在香港金融圈工作8年。在反送中抗爭之前，香港對她而言，有國際舞台、金融業薪資比台灣以倍數起跳，是個工作的「好地方」。但，今年6月，當警察面對抗議者，拿出催淚彈、布袋彈、舉起警棍追打時，她首次萌生離港念頭。

因為恐懼。

在香港女子右眼被警察射彈擊中、港警在地鐵大量發射催淚彈的隔天，她跟公司要求在家工作，因為上班路程需乘地鐵，「大家說，港警都用過期的催淚彈，那毒素很高⋯⋯。」

即便平日出門，穿衣選色也都提心吊膽。「現在藍色（撐警）、黃色（雨傘運動）、紅色（福建仔）、白色（黑道）、黑色（反送中示威者）衣服都不能穿，」她說，香港人一向只穿黑與白，「但現在地鐵車廂五彩繽紛，香港人被迫繽紛起來，卻跟他們的心情完全呈現反比。」

外界擔憂，反送中持續延燒，會衝擊香港作為金融中心的地位，影響外人投資信心，雖然今年第二季相關數據沒有明顯波動，但身處金融圈，早有人感受到檯面下移動的錢流洶湧：大家開始想把資金往外搬。

Jenny透露，銀行不准員工主動詢問客戶是否需要此服務，因為怕被中港政府「盯上」，「但其實根本不用開口，客戶也會主動要求。」

她說，在香港工作的台灣人集中在金融業，生意往來的客戶，多少都與中國有關，因此對反送中問題不隨便公開表態或討論，多在私下閒聊時才談起，並低調再三。

「但每天回家路上，你看到旁人這樣生活、一下十幾個學生被抓、多少人被打，你真的可以冷漠不理睬嗎？在一個絕望的城市裡面繼續賺大錢，可以啊，但可以忍到什麼時候？」她說。

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※本文由商業.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

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