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台女塞2萬元訂腸粉「留給示威者」 香港店家大讚：天使！

2019-08-16 11:33聯合新聞網 綜合報導

香港「反送中」抗爭活動不斷，補給物資持續送入。圖為香港民陣7月21日發起遊行。 ...
香港「反送中」抗爭活動不斷，補給物資持續送入。圖為香港民陣7月21日發起遊行。 （路透）
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香港反送中抗爭越演越烈，不只上演罷工罷課，抗議的市民也癱瘓地鐵、機場等交通運輸工具，民警對峙更趨嚴重，許多台灣網友以物質、精神各方面給予支持鼓勵。有香港店家發文指出，一名「來自台灣的天使」，硬是塞給店家5000元港幣（約新台幣2萬元），希望買200個套餐提供示威者食用，店家感動不已，貼文也引來上千名香港網友感動致謝。

香港店家「渣哥一九九六」15日在臉書發文表示，一名台灣女士來到德福店，硬是放下5000元港幣，要求購買200份腸粉套餐，提供抗爭學生食用，店員極力婉拒後她仍十分堅持，兩人足足在店門口「搏鬥」30分鐘。

該店家表示，5000元港幣已幾乎是某些台灣人的月薪，大讚該名女士是「台灣來的天使」，並表示「有心已經足夠」、「台灣人多謝你」。

該貼文吸引近2萬名網友按讚，與1500則留言及分享，底下許多網友留言「香港加油」、「台灣撐香港，一起反抗惡勢力」、「感謝香港朋友」。

「渣哥一九九六」是由前港姐冠軍譚小環和老公蔡強榮經營，該店7月30曾在臉書發布聲明，強調絕對包容受不合作運動影響的同事，即使因此未能準時上班，也不會被責怪，7月31日再表示，為協助參與社會運動的年輕人，只要「看起來像正義的年輕人」，在便條紙上寫下「我愛香港」後，就可到該店兌換免費食用券，被網友大讚是「良心餐廳」。

一名台灣女子出錢支援香港抗議人士。圖／取自臉書專頁「渣哥一九九六」
一名台灣女子出錢支援香港抗議人士。圖／取自臉書專頁「渣哥一九九六」
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