赴港機場訪示威者 日本10歲女孩：想了解真相就與當事人對話

2019-08-16 09:25 香港01 記者抹茶仔／報導



島津知佳和爸爸到香港機場與示威者對話，相關報道於Twitter瘋傳。圖擷自 Koyu0920mama twitter 分享 facebook

因反對逃犯條例爭議持續，自星期一起，示威者接連於機場進行集會示威，引起國際高度關注。

日本有一位10歲小女孩在爸爸的陪同下，昨天專程從日本來港，訪問於機場靜坐的示威者，瞬間成為全國熱話。

跟爸爸專程來港訪問示威者

據日本WBS新聞（ワールドビジネスサテライト）報道，日本一名小學4年級生 島津知佳小朋友（10歲）昨日在爸爸陪同下，從日本專程到香港國際機場訪問示威者。

島津知佳表示自己從新聞得知香港的示威運動，但未清楚掌握運動背景，便來香港作自由研究。她認為要了解事實真相，必須與當事人進行實際對話。

島津知佳和爸爸到香港機場與示威者對話，相關報道於Twitter瘋傳。圖擷自 Koyu0920mama twitter 分享 facebook

成為全國熱話

該段新聞一出，知佳即成為全國焦點，至少有3則相關帖文登上Twitter熱門。

網民紛紛大讚知佳對追求真相的執著，笑言她是「真記者」；同時亦盛讚爸爸的無條件支持，表示這是很難得的家庭教育及體驗。

不少網民亦對日本主流媒體感到失望，狠批他們的報道充斥著各種偏頗及隱瞞，實在「連小孩也比不上」。

この子すごい。

何故香港でデモをしてるのか知りたくて自由研究としてデモ隊にヒアリングしてる。



これWBSで流してたけど流石WBSは視点が違う pic.twitter.com/w0heFJSUOF — Koyuママ (@Koyu0920Mama) 2019年8月14日

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文章授權轉載自《香港01》