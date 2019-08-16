白宮國安顧問波頓：美國人民 記得天安門

2019-08-16 00:40 聯合報 華盛頓記者 聯合報 華盛頓記者 張加 ／十四日電



中國大陸武警在深圳灣體育中心集結進行演練。 （路透） 分享 facebook

在香港抗爭局勢日益升溫之際，白宮國安顧問波頓（John Bolton）對美國之音說，「中方必須小心看待他們採取的步驟，因為美國人民記得天安門」。「他們記得站在一排坦克車前那個男人的照片，也記得民主女神像，記得中國人民要求自由與民主的聲音，更記得中國政府在一九八九年的鎮壓。」

「在香港製造那樣一個新的記憶，將鑄下大錯。」對中國大陸立場一向強硬的波頓說。