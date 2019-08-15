挑釁一國兩制？亞馬遜販賣港獨T恤

2019-08-15 16:36 世界日報 中國新聞組／北京15日電



美國電商企業亞馬遜被指在其平台上公然銷售港獨T恤，衣服圖案上印著「香港獨立」。這是繼范思哲、蔻馳、紀梵希等外國企業之後，又一家國外大牌公司被發現有涉嫌分裂中國的不當行為。對此指控，亞馬遜至今仍未回覆。

環球時報報導，有網友14日在社交網站上爆料稱，亞馬遜平台正銷售一款紅色港獨T恤。上面印著「FREE HONG KONG DEMOCRACY NOW（現在就讓香港民主）」，同時配有繁體中文「香港獨立」。隨後此事不斷發酵，很快有其他網友爆料稱，亞馬遜銷售平台上的「港獨」T恤，不僅有紅、黑、藍等多種顏色，圖案更是印有「反送中」、「香港沒有引渡」、「香港不是中國特別行政區」等多種反華言論。

一位賈姓消費者表示，他對亞馬遜上售賣「港獨」T恤感到很震驚。「亞馬遜是全球最大的電商平台，竟然還犯這種低級錯誤。作為全球知名的大公司，難道它不清楚香港是中國一部分這個事實嗎？它不知道香港早在1997年就回歸祖國懷抱了嗎？」

該消費者還直言，亞馬遜此舉嚴重挑釁「一國兩制」的基本原則，該公司信譽和在中國人心中的形像也會大打折扣，「它都不尊重你的國家，你還指望它尊重這個市場和消費者嗎？」

報導指出，北京大學教授張頤武認為，此事可以從兩方面看待：一方面，作為中國人來說，堅決反對分裂中國的態度絕對不能鬆懈；另一方面，西方媒體多年來有很多誤導，導致有些外國人對港澳台是中國不可分割的一部分這一事實並不清楚，這種情況也確實存在。