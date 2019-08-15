親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

獨／揭梁靜茹婚變內幕 傳2年前Tony劈腿女網紅？

挑釁一國兩制？亞馬遜販賣港獨T恤

2019-08-15 16:36世界日報 中國新聞組／北京15日電

美國電商企業亞馬遜被指在其平台上公然銷售港獨T恤，衣服圖案上印著「香港獨立」。這是繼范思哲、蔻馳、紀梵希等外國企業之後，又一家國外大牌公司被發現有涉嫌分裂中國的不當行為。對此指控，亞馬遜至今仍未回覆。

環球時報報導，有網友14日在社交網站上爆料稱，亞馬遜平台正銷售一款紅色港獨T恤。上面印著「FREE HONG KONG DEMOCRACY NOW（現在就讓香港民主）」，同時配有繁體中文「香港獨立」。隨後此事不斷發酵，很快有其他網友爆料稱，亞馬遜銷售平台上的「港獨」T恤，不僅有紅、黑、藍等多種顏色，圖案更是印有「反送中」、「香港沒有引渡」、「香港不是中國特別行政區」等多種反華言論。

一位賈姓消費者表示，他對亞馬遜上售賣「港獨」T恤感到很震驚。「亞馬遜是全球最大的電商平台，竟然還犯這種低級錯誤。作為全球知名的大公司，難道它不清楚香港是中國一部分這個事實嗎？它不知道香港早在1997年就回歸祖國懷抱了嗎？」

該消費者還直言，亞馬遜此舉嚴重挑釁「一國兩制」的基本原則，該公司信譽和在中國人心中的形像也會大打折扣，「它都不尊重你的國家，你還指望它尊重這個市場和消費者嗎？」

報導指出，北京大學教授張頤武認為，此事可以從兩方面看待：一方面，作為中國人來說，堅決反對分裂中國的態度絕對不能鬆懈；另一方面，西方媒體多年來有很多誤導，導致有些外國人對港澳台是中國不可分割的一部分這一事實並不清楚，這種情況也確實存在。

反送中香港一國兩制港獨亞馬遜

相關新聞

法新社：中國武警在深圳一座體育館操練

2019-08-15 17:00

「保衛香港靈魂之戰」 反送中再登《時代》封面

2019-08-15 15:45

中國外交部批裴洛西：美政客與暴力分子狼狽為奸

2019-08-15 16:57

反送中示威對香港經濟造成多大衝擊？ 數字會說話

2019-08-15 14:51

憂香港罷課 30教育團體連署促教局訂應對措施

2019-08-15 15:08

港民鬼節圍警署 「雷射燒衣」、撒冥紙

2019-08-15 14:53

禁制令下 香港機場漸恢復運作

2019-08-15 14:51

港交所總裁喊「夠了」盼港人「好自為之」

2019-08-15 14:51

香港機場動亂2天損失多大？ 商務局長：傷筋動骨

2019-08-15 14:50

捍衛人民幣 大陸嚴格管制黃金進口

2019-08-15 14:45

喊痛也不敢撤裝備… 港女孩英勇悶熄6催淚彈感動網友

2019-08-15 13:53

港入境深圳旅客 被查手機內照片

2019-08-15 13:27

川普邀習近平會面談香港危機 促人道方式解決

2019-08-15 13:11

癱瘓香港機場又打記者 部分示威者：對不起，我們衝動了

2019-08-15 12:44

白宮出手救香港？川普：香港問題連動中美貿易談判

2019-08-15 12:43

香港示威／恐怖主義？暴動？中國會否軍事干預 得看法律、定性

2019-08-15 12:41

「熱愛香港市民」登報提五大訴求 要求警察制止暴亂

2019-08-15 12:25

美學者：川普可能不關心香港 但在意人家批他不發聲

2019-08-15 12:24

對北京喊話 川普：達成貿易協議前先人道對待香港

2019-08-15 11:52

駐港部隊估6千至1萬人 哪些狀況下將出動？

2019-08-15 11:29

由香港進中國大陸旅客 被要求解鎖手機檢查相簿

2019-08-15 11:14

抗爭者的香港保衛戰：反送中會是下一個六四？

2019-08-15 11:04

對港警喬裝臥底 葉劉淑儀：當時感到錯愕

2019-08-15 10:40

美國務院關注解放軍深圳集結 籲各方克制

2019-08-15 10:29

硝煙裡的反送中直播 我們「看」清事實了嗎？

2019-08-15 10:14

日本外務省就前往香港發布危險提醒 回歸後首次

2019-08-15 09:32

香港機場恢復運作 仍實施進出管制

2019-08-15 09:12

香港準戒嚴 東方明珠會變成巴勒斯坦？

2019-08-15 08:44

川普將香港議題與貿易掛勾 需人道解決再談美中協議

2019-08-15 08:19

香港局勢惡化 梅克爾呼籲對話解決避免暴力

2019-08-15 07:46

川普提議和習近平見面：以人道方式解決香港問題

2019-08-15 07:31

名家觀點／香港政盪的省思

2019-08-15 01:01

川普籲各界冷靜 期望一切能解決

2019-08-15 00:24

衛星照曝光！只與香港一橋之隔 中共軍車集結深圳灣

2019-08-15 00:18

美官員憂港失控 川普仍淡淡說

2019-08-15 00:12

蔡喊話北京、港府：別把責任推給不存在的外力

2019-08-15 00:10

近日近千航班取消 香港機場禁示威 漸恢復運作

2019-08-15 00:03

陸記者遇襲 中聯辦：無異恐怖分子

2019-08-15 00:02

恐怖主義冒頭？陸擔心港失控 怎麼干預要看法律

2019-08-14 23:54
看更多

熱門文章

相機塞裙底狂攝！女Coser遭群男逼圍嚇哭 網砲：根本強X

2019-08-14 19:39

衛星照曝光！只與香港一橋之隔 中共軍車集結深圳灣

2019-08-15 00:18

川普提議和習近平見面：以人道方式解決香港問題

2019-08-15 07:31

利奇馬過境！數公里海灘滿是牡蠣 民眾帶麻布袋撿拾

2019-08-14 18:06

香港機場關7天 泰國損失14億

2019-08-14 19:33

華為繁體版列台灣為國家 陸網友轟「道貌岸然偽君子」

2019-08-15 14:17

香港反送中示威誰參與 調查指出多是高學歷青年

2019-08-14 22:36

川普將香港議題與貿易掛勾 需人道解決再談美中協議

2019-08-15 08:19

新黨黨慶將提「一國兩制」台灣方案

2019-08-14 19:51

駐港部隊估6千至1萬人 哪些狀況下將出動？

2019-08-15 11:29

喊痛也不敢撤裝備… 港女孩英勇悶熄6催淚彈感動網友

2019-08-15 13:53

法新社：中國武警在深圳一座體育館操練

2019-08-15 17:00

恐怖主義冒頭？陸擔心港失控 怎麼干預要看法律

2019-08-14 23:54

名家觀點／香港政盪的省思

2019-08-15 01:01

香港反送中 深圳如臨大敵下令各口岸防港獨

2019-08-14 18:41

股價下跌受壓改口 國泰航空繃緊神經

2019-08-14 20:25

廢棄「一國兩制」 中國有可能將香港納入直轄市？

2019-08-15 13:50

李小加：社會事件對香港影響長遠 希望港人好自為之

2019-08-14 21:12

對港警喬裝臥底 葉劉淑儀：當時感到錯愕

2019-08-15 10:40

美眾議員：陸若暴力鎮壓和平抗議 是個錯誤

2019-08-14 22:53

北戴河休假結束 中共政治局常委栗戰書露面

2019-08-15 10:19

8歲女童天天喊肚疼 原來是媽媽貼心小動作惹禍

2019-08-15 11:17

香港機場恢復運作 仍實施進出管制

2019-08-15 09:12

防範未然？廣州白雲機場 14日晚間舉行「應急處置演練」

2019-08-14 22:31

反送中示威對香港經濟造成多大衝擊？ 數字會說話

2019-08-15 14:51

部分市民聚集深水埗警署發起「雷射燒衣」

2019-08-14 21:41

反送中抗議活動升級 在港的西方公司啟動應急計劃

2019-08-14 21:59

向北京當局喊話 蔡英文：別做出錯誤判斷造成歷史遺憾

2019-08-14 18:40

「保衛香港靈魂之戰」 反送中再登《時代》封面

2019-08-15 15:45

國泰航空：已中止兩位機師雇佣合約 立即行動反對暴力

2019-08-14 19:27

陸記者遇襲 中聯辦：無異恐怖分子

2019-08-15 00:02

陸工業失色 經濟下行升壓

2019-08-14 23:51

香港機場抗爭惹議 部分示威者道歉願檢討

2019-08-14 18:24

「熱愛香港市民」登報提五大訴求 要求警察制止暴亂

2019-08-15 12:25

香港局勢惡化 梅克爾呼籲對話解決避免暴力

2019-08-15 07:46

蔡喊話北京、港府：別把責任推給不存在的外力

2019-08-15 00:10

中國外交部批裴洛西：美政客與暴力分子狼狽為奸

2019-08-15 16:57

美國務院關注解放軍深圳集結 籲各方克制

2019-08-15 10:29

陸十大城市月薪排名公布 京滬深穗排前四

2019-08-15 13:31

近日近千航班取消 香港機場禁示威 漸恢復運作

2019-08-15 00:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top