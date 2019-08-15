港民鬼節圍警署 「雷射燒衣」、撒冥紙

2019-08-15 14:53 世界日報 香港15日電



部分市民聚集深水警署發起「雷射燒衣」 美聯社 分享 facebook

「逃犯條例」引發香港民眾連場激烈示威，有市民昨晚8時起在深水警署外聚集，並發起「雷射燒衣」活動。

港媒報導，昨日是農曆7月14日，香港人通常稱這天為盂蘭節（又稱中元節、鬼節）部分市民在西九龍中心行人天橋上，以雷射光射向警署，並不斷高呼「黑警還眼」口號，亦有路面及天橋上的市民對著警署指罵。警方用大聲公警告此為襲警行為，並要求在場人士停止相關行動及離開，否則將使用武力驅散，並呼籲記者離開到安全位置，不要走到員警執法的範圍。

當晚8時許，市民在欽州街與基隆街交界，準備金銀衣紙等祭品；晚上8時40分，防暴員警出動，並手持長盾由警署推進至天橋，並舉起紅旗，呼籲橋下的示威者停止衝擊，否則使用武力。其後，仍有大批人在橋下聚集，西九龍中心保安關閉入口自動門。

其後，部分人在欽州街路中心燒香拜祭，並將香燭插在路旁花槽上。警員則手持盾牌在附近戒備，並以強光照向示威者。市民情緒高漲，不但向警員高呼「黑警」，並在場撒「溪錢 （冥紙）」。

報導稱，當晚近9時，警再舉起藍旗，警告現場集會或遊行屬違法，要求他們立即離開。9時14分，防暴警員退回警署內，但警署內的員警再次警告在場市民離開，並指有人在欽州街一帶非法集結，警告將使用適當武力，包括催淚瓦斯，提醒附近居民或受波及。