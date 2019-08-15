港交所總裁喊「夠了」盼港人「好自為之」

2019-08-15 14:51 世界日報 香港15日電



交易所行政總裁：社會事件對香港影響長遠 希望港人好自為之 路透社 分享 facebook

香港交易所行政總裁李小加14日表示，香港現時發生的事情絕非小事，已持續多時，對市場、經濟及港人的影響非常長遠。他與所有港人一樣，希望「港人治港」而非「港人亂港」，希望港人「好自為之」、走出困境。

港交所14日發布中期業績，雖然政治經濟環境存在挑戰，但港交所期內表現穩定，上半年總收入年增5%至港幣86億元(約10億美元)。

中新社援引李小加表示，當前市場出現的波動主要受中美貿易、美國聯準會利率政策等宏觀因素影響，本地發生的事件對市場的具體影響仍未顯現。

但他強調，近期香港社會發生的事情絕非小事，已持續多時，對市場、經濟及港人的影響非常長遠。

李小加表示，特別在經歷13日晚上的衝突之後，希望每一位香港人問自己三個問題。我們到底想要什麼，不想要什麼？之後便要思考，經過最近一段時間，究竟今天距離我們想要的，是越來越近還是越來越遠？如果發現現時我們正走在一條離想要的東西越來越遠、離不想要的東西越來越近的征途上時，是否應該「停一停、想一想」？

他直言，「enough，time to think（了，是時候思考了）。」

對於香港新股市場下半年前景，李小加表示，希望見到大型上市公司來港招股，但不會對個別公司發表意見。

截至6月，香港新股上市84件，為全球最多；新股集資額達到港幣718億元(約91億美元)，年增長39%，位列全球第三。