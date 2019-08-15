禁制令下 香港機場漸恢復運作

香港機場漸恢復運作 歐新社 分享 facebook

香港國際機場昨日取得法庭臨時禁制令，日後合法示威只能在限定範圍內進行，機場客運大樓昨日下午起開始採取管制出入安排，有效期至本月23日。機場管理局也重新編排航班，香港機場正逐漸恢復正常狀態。

香港機管局行政總裁林天福指出，香港機場過去數日因集會取消近1000班航班，13日就取消421班，占全日3成多，旅客處理量下跌4成。若持續下去，不但影響旅客行程，也將打擊香港航空業。

14日午間2點半左右，香港機管局職員在機場一號客運大樓，張貼法庭臨時禁制令以及入稟狀，有關法庭命令及入稟狀也刊載於香港機管局網站。

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根據法庭命令，禁止任何人在機場指定範圍以外包括禁區內進行任何示威活動，但仍容許市民在和平合法的方式下，在示威專區內進行示威或集會。

香港機管局說，任何人士忽視遵守或遵照臨時禁制令，或任何人士協助其他人違反臨時禁制令，可能會被控藐視法庭，並可能會被監禁或罰款，或可被提出執行程序以強迫遵守臨時禁制令。

不過，香港客運大樓昨日尚未畫出指定示威區。香港機場客運大樓昨天下午2時開始實施進出管制安排，必須持有24小時內離港機票或登機證，以及有效旅遊證件的離境旅客，或持有相關證件的機場員工，方可進入客運大樓範圍。