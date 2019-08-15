香港機場動亂2天損失多大？ 商務局長：傷筋動骨

2019-08-15 14:50 世界日報 香港15日電



來源：BBC

香港特區政府14日下午就機場示威活動的影響舉行跨部門記者會，包括運輸及房屋局局長陳帆、商務及經濟發展局局長邱騰華、機場管理局行政總裁林天福等港府官員表示，這次非法示威集會對香港經濟造成非常負面影響。

香港電台報導，邱騰華指出，過去兩日機場發生阻礙旅客、非法禁錮等事件，對香港造成「傷筋動骨」的影響，8月初的香港旅客再按年下跌33.4%，有酒店入住率下跌三至五成。

過去兩天機場情況對香港造成「傷筋動骨」影響 路透社 分享 facebook

邱騰華表示，政府自6月中至今，包括特首已多次說明，政府知道市民的不滿，而政府的答覆亦未必令整體社會滿意，但會繼續尋求解決方法。

他說，政府固然要對施政問題負上責任，但現時機場的示威已影響到一些訪港的無辜旅客和港人，這些暴力行為都不能夠成為傷害他人及社會的合理辯解，希望社會整體可以反省，回顧和作出判斷。

邱騰華指出，香港是一個國際商業中心，每年貨物輸送量為510萬噸，去年客運量超過7500萬人次，目前受非法示威影響，8月遊客人數，首5日下跌31%，在8月的首10日，這個數字按年下跌33.4%。

酒店方面普遍跌破兩位數，有的酒店個別入住率下跌三成到五成。目前，已經有28個國家發出不同程度的旅遊提示，對香港經濟造成非常負面的影響。

香港01報導，邱騰華稱，香港酒店業主聯會因應旅客未能如期離港，可安排免費延長住宿。

香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城稱，聯會已向會員酒店提出相關建議，並獲得正面回應。他續稱，措施屬自願性質，故未能掌握參與酒店的數量；至於推行細節，他同樣表示需要向個別酒店查詢。

李漢城形容集會人士占領機場、妨礙旅客的行為對旅遊業的破壞力大；而因應近日示威活動不絕，同樣對酒店及旅遊業帶來影響。他稱將與政府及業界保持密切溝通，現階段最重是要協助滯留旅客。