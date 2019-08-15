喊痛也不敢撤裝備… 港女孩英勇悶熄6催淚彈感動網友

2019-08-15 13:53 聯合新聞網 綜合報導



女孩當時便用圖中的鐵盤蓋住弄熄催淚彈。圖擷自 Kitty Suki Leung臉書 分享 facebook

香港反送中示威抗議已持續超過十個禮拜，即便撐警及反示威者的言論越來越多，但還是有許多人走上街頭表達訴求。5日香港「大三罷」行動中，有急救人員在商場中發現一名中學女生中了催淚彈直喊痛，了解後才知道，這名女孩獨自一人衝上前線，一人悶熄六顆催淚彈。這名急救人員事後將故事分享至臉書，許多網友紛紛表示「看完好想哭」。

7日有網友在臉書發文，說大三罷行動時他在商場中發現一個中學女生不斷喊痛，因為怕被監視器拍到，即便被催淚彈薰中也不敢拿下裝備，身為急救人員的網友第一時間將女孩帶到廁所用食鹽水清洗。

網友形容女孩是她所看過最嚴重的傷者，不但雙眼微血管爆裂佈滿血絲、鼻子也因吸入太多催淚煙而狂流鼻涕，沖洗過後的水也滿是催淚彈的味道。而女孩如此嚴重的原因，是因為她獨自一人拿著鐵盤悶熄6顆催淚彈。

當時在女孩身邊的人都不是她的家人，但她仍勇敢的站在前線，女孩說她是想為「家」做一些事，才會站出來。網友表示聽到女孩講這些話，「真的想哭出來！我叫她回去好休息，這個星期都不要出來，家人會擔心你。」

感人的故事被分享超過1100次，許多網友看完被女孩的英勇行徑所感動，留言：「香港人加油」、「看完想哭」、「那些只知道吹冷氣譴責前線的人，應該要試下催淚彈吃到飽。」也有網友希望女孩要保護好自己，不要讓家人擔心。