親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

藝人丁小芹胞弟傳死訊 疑因酗酒過量陳屍家中

美國救香港？川普：香港問題連動中美貿易談判

喊痛也不敢撤裝備… 港女孩英勇悶熄6催淚彈感動網友

2019-08-15 13:53聯合新聞網 綜合報導

女孩當時便用圖中的鐵盤蓋住弄熄催淚彈。圖擷自Kitty Suki Leung臉書
女孩當時便用圖中的鐵盤蓋住弄熄催淚彈。圖擷自Kitty Suki Leung臉書
分享

香港反送中示威抗議已持續超過十個禮拜，即便撐警及反示威者的言論越來越多，但還是有許多人走上街頭表達訴求。5日香港「大三罷」行動中，有急救人員在商場中發現一名中學女生中了催淚彈直喊痛，了解後才知道，這名女孩獨自一人衝上前線，一人悶熄六顆催淚彈。這名急救人員事後將故事分享至臉書，許多網友紛紛表示「看完好想哭」。

7日有網友在臉書發文，說大三罷行動時他在商場中發現一個中學女生不斷喊痛，因為怕被監視器拍到，即便被催淚彈薰中也不敢拿下裝備，身為急救人員的網友第一時間將女孩帶到廁所用食鹽水清洗。

網友形容女孩是她所看過最嚴重的傷者，不但雙眼微血管爆裂佈滿血絲、鼻子也因吸入太多催淚煙而狂流鼻涕，沖洗過後的水也滿是催淚彈的味道。而女孩如此嚴重的原因，是因為她獨自一人拿著鐵盤悶熄6顆催淚彈。

當時在女孩身邊的人都不是她的家人，但她仍勇敢的站在前線，女孩說她是想為「家」做一些事，才會站出來。網友表示聽到女孩講這些話，「真的想哭出來！我叫她回去好休息，這個星期都不要出來，家人會擔心你。」

感人的故事被分享超過1100次，許多網友看完被女孩的英勇行徑所感動，留言：「香港人加油」、「看完想哭」、「那些只知道吹冷氣譴責前線的人，應該要試下催淚彈吃到飽。」也有網友希望女孩要保護好自己，不要讓家人擔心。

反送中香港

相關新聞

香港準戒嚴 東方明珠會變成巴勒斯坦？

2019-08-15 08:44

白宮出手救香港？川普：香港問題連動中美貿易談判

2019-08-15 12:43

駐港部隊估6千至1萬人 哪些狀況下將出動？

2019-08-15 11:29

港入境深圳旅客 被查手機內照片

2019-08-15 13:27

川普邀習近平會面談香港危機 促人道方式解決

2019-08-15 13:11

癱瘓香港機場又打記者 部分示威者：對不起，我們衝動了

2019-08-15 12:44

香港示威／恐怖主義？暴動？中國會否軍事干預 得看法律、定性

2019-08-15 12:41

「熱愛香港市民」登報提五大訴求 要求警察制止暴亂

2019-08-15 12:25

美學者：川普可能不關心香港 但在意人家批他不發聲

2019-08-15 12:24

對北京喊話 川普：達成貿易協議前先人道對待香港

2019-08-15 11:52

由香港進中國大陸旅客 被要求解鎖手機檢查相簿

2019-08-15 11:14

抗爭者的香港保衛戰：反送中會是下一個六四？

2019-08-15 11:04

對港警喬裝臥底 葉劉淑儀：當時感到錯愕

2019-08-15 10:40

美國務院關注解放軍深圳集結 籲各方克制

2019-08-15 10:29

硝煙裡的反送中直播 我們「看」清事實了嗎？

2019-08-15 10:14

日本外務省就前往香港發布危險提醒 回歸後首次

2019-08-15 09:32

香港機場恢復運作 仍實施進出管制

2019-08-15 09:12

川普將香港議題與貿易掛勾 需人道解決再談美中協議

2019-08-15 08:19

香港局勢惡化 梅克爾呼籲對話解決避免暴力

2019-08-15 07:46

川普提議和習近平見面：以人道方式解決香港問題

2019-08-15 07:31

名家觀點／香港政盪的省思

2019-08-15 01:01

川普籲各界冷靜 期望一切能解決

2019-08-15 00:24

衛星照曝光！只與香港一橋之隔 中共軍車集結深圳灣

2019-08-15 00:18

美官員憂港失控 川普仍淡淡說

2019-08-15 00:12

蔡喊話北京、港府：別把責任推給不存在的外力

2019-08-15 00:10

近日近千航班取消 香港機場禁示威 漸恢復運作

2019-08-15 00:03

陸記者遇襲 中聯辦：無異恐怖分子

2019-08-15 00:02

恐怖主義冒頭？陸擔心港失控 怎麼干預要看法律

2019-08-14 23:54

港府：示威集會對經濟衝擊很大

2019-08-14 23:51

美眾議員：陸若暴力鎮壓和平抗議 是個錯誤

2019-08-14 22:53

香港反送中示威誰參與 調查指出多是高學歷青年

2019-08-14 22:36

防範未然？廣州白雲機場 14日晚間舉行「應急處置演練」

2019-08-14 22:31

反送中抗議活動升級 在港的西方公司啟動應急計劃

2019-08-14 21:59

部分市民聚集深水埗警署發起「雷射燒衣」

2019-08-14 21:41

李小加：社會事件對香港影響長遠 希望港人好自為之

2019-08-14 21:12

股價下跌受壓改口 國泰航空繃緊神經

2019-08-14 20:25

香港機管局：因應近日示威活動共取消979班航班

2019-08-14 19:49

香港機場關7天 泰國損失14億

2019-08-14 19:33

國泰航空：已中止兩位機師雇佣合約 立即行動反對暴力

2019-08-14 19:27
看更多

熱門文章

深圳人均所得為何超過臺灣？ 他揭主因「我們沒有輸」

2019-08-14 15:49

相機塞裙底狂攝！女Coser遭群男逼圍嚇哭 網砲：根本強X

2019-08-14 19:39

衛星照曝光！只與香港一橋之隔 中共軍車集結深圳灣

2019-08-15 00:18

川普提議和習近平見面：以人道方式解決香港問題

2019-08-15 07:31

利奇馬過境！數公里海灘滿是牡蠣 民眾帶麻布袋撿拾

2019-08-14 18:06

陸記者被毆後 解放軍發文：從深圳往香港只需10分鐘

2019-08-14 15:44

香港機場關7天 泰國損失14億

2019-08-14 19:33

香港局勢不穩 泰國評估派軍機撤人

2019-08-14 17:12

香港反送中示威誰參與 調查指出多是高學歷青年

2019-08-14 22:36

不批評中國 川普遭批為北京開綠燈

2019-08-14 16:44

川普將香港議題與貿易掛勾 需人道解決再談美中協議

2019-08-15 08:19

女大生告上海迪士尼禁外食 官媒也問：憑什麼搞雙標？

2019-08-14 16:46

新黨黨慶將提「一國兩制」台灣方案

2019-08-14 19:51

恐怖主義冒頭？陸擔心港失控 怎麼干預要看法律

2019-08-14 23:54

防示威者再聚集 香港機場新規：沒機票不能進入

2019-08-14 15:46

指反送中示威者瘋狂襲擊 港警：拔槍戒備絕對正確

2019-08-14 16:51

名家觀點／香港政盪的省思

2019-08-15 01:01

香港反送中 深圳如臨大敵下令各口岸防港獨

2019-08-14 18:41

駐港部隊估6千至1萬人 哪些狀況下將出動？

2019-08-15 11:29

香港機場昔港人驕傲 今成暴亂中心

2019-08-14 16:32

股價下跌受壓改口 國泰航空繃緊神經

2019-08-14 20:25

「奶茶妹妹」赴劍橋留學 再傳與劉強東離婚

2019-08-14 15:46

美眾議員：陸若暴力鎮壓和平抗議 是個錯誤

2019-08-14 22:53

李小加：社會事件對香港影響長遠 希望港人好自為之

2019-08-14 21:12

對港警喬裝臥底 葉劉淑儀：當時感到錯愕

2019-08-15 10:40

8歲女童天天喊肚疼 原來是媽媽貼心小動作惹禍

2019-08-15 11:17

香港機場恢復運作 仍實施進出管制

2019-08-15 09:12

防範未然？廣州白雲機場 14日晚間舉行「應急處置演練」

2019-08-14 22:31

部分市民聚集深水埗警署發起「雷射燒衣」

2019-08-14 21:41

反送中抗議活動升級 在港的西方公司啟動應急計劃

2019-08-14 21:59

北戴河休假結束 中共政治局常委栗戰書露面

2019-08-15 10:19

向北京當局喊話 蔡英文：別做出錯誤判斷造成歷史遺憾

2019-08-14 18:40

國泰航空：已中止兩位機師雇佣合約 立即行動反對暴力

2019-08-14 19:27

陸記者遇襲 中聯辦：無異恐怖分子

2019-08-15 00:02

華為繁體版列台灣為國家 陸網友轟「道貌岸然偽君子」

2019-08-15 14:17

陸工業失色 經濟下行升壓

2019-08-14 23:51

喊痛也不敢撤裝備… 港女孩英勇悶熄6催淚彈感動網友

2019-08-15 13:53

香港機場抗爭惹議 部分示威者道歉願檢討

2019-08-14 18:24

香港局勢惡化 梅克爾呼籲對話解決避免暴力

2019-08-15 07:46

蔡喊話北京、港府：別把責任推給不存在的外力

2019-08-15 00:10
看更多

商品推薦

商品推薦

留言

Top