香港示威／恐怖主義？暴動？中國會否軍事干預 得看法律、定性

對於恐怖主義，香港有自己一套法例，而香港大部分的示威者都是和平有序，極端暴力示威者的行動雖然不斷升級，但兩者並不一樣。 歐新社 分享 facebook

8月14日，香港流言漫天，有圖為證的深圳春繭體育館軍車，有解放軍放言的從深圳十分鐘到香港，還有泰國傳媒煽風點火說，兩架泰國軍機要到香港接回泰國人。

連續兩天香港國際機場癱瘓，且第二場癱瘓中有外地旅客與香港示威者的衝突，還有兩名大陸居民遭暴力對待。於是很多人認為這是一個轉折點，「天要塌下來了」。

天是否要塌下來，跟性質、事態有關，這時有個關鍵詞跳出來了，那叫「恐怖主義」。

對於恐怖主義，香港有自己一套法例，而香港大部分的示威者都是和平有序，極端暴力示威者的行動雖然不斷升級，但兩者並不一樣。 路透社 分享 facebook

本周以來，香港警方天天開記者會，14日這天的警方記者會，開得最沉穩。因為這天站在香港警察對面發問的，是不大出現的大陸駐港官媒；中央電視台提問時，還要求警方用普通話回答，但警務處助理處長麥展豪等人，都是用廣東話回應。

講到這兩天的香港機場，麥展豪專門有段講恐怖主義。說對於恐怖主義，香港有自己一套法例，而香港大部分的示威者都是和平有序，極端暴力示威者的行動雖然不斷升級，但兩者並不一樣。

香港警察中的名嘴，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華接著說，根據「香港法例」第575條，目前的示威活動並沒有強迫特區政府或國際組織的，或是威嚇公眾人士或部分公眾人士去推展政治、宗教或思想上的主張，故不構成恐怖主義。

恐怖主義在這時因何被關注，香港警察因何在這裡要細加詮釋，有特定的背景，關乎特定的大勢。

把香港事跟恐怖主義聯繫起來，是8月11日的大衝突之後，中國國務院港澳辦的記者會，提出了「開始出現恐怖主義的苗頭」。而在14日，中國國務院港澳辦對香港機場事件，定性是「近乎恐怖主義的行徑」。

恐怖主義確實是很嚴重的事，所以當港澳辦發言人第一次說話後，曾擔任港府保安局長的葉劉淑儀出來聲援，還引用國際法解釋。

香港機場事件，中國國務院港澳辦把「苗頭」，升到「行徑」，但還留了個「近乎」在中間。但恐怖主義跟暴力行為、暴動、騷亂等有何區隔？得看法律。

有消息說，北京當局最擔心的是香港失控，於是要有北京介入的預案。而定這預案，不能只看鄧小平當年說過什麼，還要看中國和香港的法律。

目前一條是香港「基本法」，其第18條說，中國全國人大有權宣布香港特區進入緊急狀態。一有這宣布，北京當局就可以發布命令將大陸全國性法律在香港實施，包括一部法律叫「國家安全法」，另一部法律叫「反恐怖主義法」。

「反恐怖主義法」第2條說，「對任何組織、策畫、準備實施及實施恐怖活動，依法追究法律責任」。第8條說，「中國人民解放軍、中國人民武裝警察部隊和民兵組織依照本法和其他有關法律、行政法規、軍事法規以及國務院、中央軍事委員會的命令，並根據反恐怖主義工作領導機構的部署，防範和處置恐怖活動」。

兩部法律讀完後，會發現香港的逃犯條例，實在是小菜。