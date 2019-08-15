癱瘓香港機場又打記者 部分示威者：對不起，我們衝動了

2019-08-15 12:44 世界日報 綜合14日電



香港社群媒體14日傳出多個來源不同的道歉聲明，有人認為應檢討抗爭手法，盼行程受影響的旅客諒解。 美聯社 分享 facebook

香港「反送中」抗議群眾12、13日癱瘓機場示威且圍毆兩名中國人，遭致非議與撻伐；民意部分風向首度轉向支持北京當局，抗爭群眾面臨感情與理智交戰；部分示威者14日發表道歉聲明，表示願檢討，力圖重掌輿論控制權。

「反送中」在機場抗爭之前，大多享有香港社會的支持，但隨著示威活動轉趨激進且暴戾，北京當局火速利用官方媒體和社群網路發動宣傳戰，敗壞示威者名聲並挫其銳氣。

香港機場連續兩天關閉，示威者霸占機場大廳，譴責警方殘暴、政府漠視，緊張情勢驟升，但大抵為示威者與無奈旅客的和平對峙。

香港社群媒體14日傳出多個來源不同的道歉聲明，有人認為應檢討抗爭手法，盼行程受影響的旅客諒解。 路透社 分享 facebook

不過，12日入夜後情勢突然轉變，示威者圍毆深圳市公安局福田分局的輔警徐錦煬，以及環球時報記者付國豪；部分香港示威者認為，這兩人是北京派來臥底的。

另有示威者包圍一輛警車，與鎮暴警察發生近身肢體衝突，警方則以辣椒噴霧回擊。

這起衝突在全球最繁忙的機場之一爆發，提供北京當局充足的輿論素材，忽視人民對港府及警察的憤怒，譴責香港發生「顏色革命」，投入美國支持的「恐怖主義」。

香港社群媒體14日傳出多個來源不同的道歉聲明，有人認為應檢討抗爭手法，盼行程受影響的旅客諒解。

他們表示，必須承認13日在機場的行動太衝動，「面對極權以臥底形式滲透及煽惑，竟按捺不住以憤怒過激的方法去回應，相信已讓一直支持的市民失望及痛心」。

聲明表示將深切反省，盼港人回想抗爭初心，繼續力爭五大訴求。

另一篇聲明則以「對不起，我們衝動了」為標題，稱應保障旅客離港的權利、應協助醫護人員救援且不阻礙記者工作。

聲明強調會檢討改進，不怕面對問題，最怕「你們因為我們的失誤，而不再支持運動，就此放棄抗爭」。

另有署名「一眾渴望自由民主的香港人」向港媒投書，對受影響的旅客誠摯道歉，盼望人們「看在這些年輕人是為了社會爭取自由民主人權的份上，體諒我們的苦衷。」