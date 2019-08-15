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美官員憂港失控 川普仍淡淡說

2019-08-15 00:12聯合報 編譯陳韋廷／報導

川普平淡談香港，被外界批評他只在意能否跟大陸達成貿易協議。（美聯社）
川普平淡談香港，被外界批評他只在意能否跟大陸達成貿易協議。（美聯社）
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香港反送中示威行動愈演愈烈，美國國會議員和白宮官員都對香港局勢感到擔憂，只有總統川普似乎不像多數人那樣憂心。

POLITICO新聞網站報導，對香港危機，川普十三日以相對平淡的語氣說：「香港的形勢非常嚴峻，希望能和平解決。我希望沒有任何傷亡。」

不過，前任與現任白宮官員指出，包括經濟顧問在內的川普幕僚，正密切關注並擔心情勢可能失控。消息人士透露，目前還不清楚川普想做何行動來回應。

一位川普政府官員表示，香港危機日漸讓人想起天安門事件。不過，這位官員承認，相較於跟大陸的貿易談判，川普似乎對香港局勢不太感興趣。他說，川普身旁幕僚已習慣他優先處理這些事情的方式。

這位官員說，他相信高層官員們沒人認為川普曾講過任何話，顯示他會禁止官員們對此事採取任何行動。

同時，國會領袖們也公開反對北京，凸顯華府內日益上升且不分黨派的反中情緒。眾院少數黨領袖麥卡錫十三日對香港抗議者表示支持，眾院議長波洛西上周也承諾推動立法懲罰侵犯香港自治的中國官員。正在競選總統的麻州參議員華倫、前副總統拜登也發言支持抗議者。

迄今為止，川普對香港危機的評論則相對較少，引起外界批評他比較在意能否跟大陸達成貿易協議，而非支持民主運動。

反送中香港

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