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股價下跌受壓改口 國泰航空繃緊神經

2019-08-14 20:25台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

屈服於中國官方與網民壓力？國泰航空禁止員工參加抗爭。（photo by Flic...
屈服於中國官方與網民壓力？國泰航空禁止員工參加抗爭。（photo by Flickr）
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國泰航空還是改口了！國泰航空公司上週曾安撫員工，不會禁止他們參加香港爭民主抗爭，不料面臨中國政府及網軍的修理，本週國泰官方隨即改口，不准旗下任何員工參與抗爭。

國泰與長榮過去名聲素著，曾被譽為「不會摔飛機的優質航空」，但前陣子長榮鬧罷工危機，如今國泰又屈服於政治跟網路霸凌，引發一波信任危機。

股價跌，國泰別無選擇

國泰航空股價繼12日大跌4.85％後，13日開盤繼續下挫，累計19個交易日跌幅達24％，市值蒸發約116億港元（約合新台幣460億元），國泰航空市值截至8月13日，據悉為374.50億港元。根據《CNBC》最新消息，國泰航空股價雖於14日止跌反彈，但仍處於一個非常艱困的尷尬位置。運輸研究分析師Luya You表示：「股價仍有相當大的不確定性。」

根據《BBC》報導，國泰航空雖是香港指標性企業，卻大量倚賴中國市場的捧場，這留下輕易被北京當局痛擊的軟肋，幾乎毫無抵抗就屈服了。

中國官媒使用「抵制國泰」的hashtag標籤，很快募得了1千7百萬的點閱量。國泰總裁拉波哈葛寫了封致全體員工的電郵，直言在中國大陸的營運是關鍵業務，顯示國泰對中國的約束只能順從，別無選擇。

名聲受損後勢難料

根據《BBC》報導，回顧1960-70年代的中國大陸，正苦於文化大革命及其種種後果的衝擊，此時香港崛起成為經濟領頭羊，而國泰航空正是其關鍵形象大使。即使1997年香港回歸後，國泰依然保有出類拔萃的名聲，並進一步拉抬了發源地香港的地位。目前國泰股權大部份握於太古集團之手，中國航空跟卡達航空則持有少部份股權。

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反送中香港

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