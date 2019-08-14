香港機場昔港人驕傲 今成暴亂中心

2019-08-14 16:32 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



香港機場曾是城市標誌 現成動亂中心 路透社 分享 facebook 香港國際機場流線造型建築充滿現代感，服務效率有口皆碑，20多年來象徵香港身為全球最繁忙、最重要商業城市之一的城市標誌，但本周卻成了群眾抗爭與反政府示威的動亂震央；機場停止旅客辦理報到服務，在13日已經進入第二天，機場出入境航廈部分區域仍被成千上萬示威群眾占據。

機場內的登機門遭到抗議人士阻擋，警方則拿著警棍、辣椒水噴霧器維持秩序；某些因為行程延誤而憤憤不平的旅客，示威人士爆發零星衝突事件，彼此叫囂謾罵，氣氛緊張；其他旅客則忙著收拾行李，匆匆帶著孩子遠離狀況逐漸失控的人群。

香港國際機場是全球第八名最繁忙機場，同時也是全球規模最大的貨物空運中心，從2018年以來累計有500萬公噸貨物經過；就在不久之前，如此混亂景象出現在香港機場，可以說是完全超乎想像。

今年夏天以來，香港雖然出現過幾波大規模群眾上街抗議事件，但到目前為止，機場始終未受波及。

根據媒體報導，多名抗議人士表示，轉移到機場發動抗議，是不得不做的必然趨勢，以便對香港特首林鄭月娥加強施壓力道，逼迫她接受抗意群眾的訴求。從今年稍早因為反對逃犯條例展開的抗爭活動，後來演變成為香港爭取更多自主權，甚至要求林鄭月娥下台的各種抗議。

1998年開幕啟用的香港國際機場，動工時期香港仍由英國管轄。