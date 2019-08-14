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香港動亂加劇！西方企業啟動應變 本地企業難逃衝擊

2019-08-14 16:30世界日報 編譯陳韻涵／綜合13日電

香港混亂擴大，西方企業啟動應變計畫。 路透
香港混亂擴大，西方企業啟動應變計畫。 路透
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香港反送中」抗議混亂情勢加劇、影響擴大且難以預測發展，西方企業啟動遠距工作、維安團隊和熱線等計畫因應，但仍在觀望暫無離港計畫；香港企業龍頭難逃政治衝擊，成為員工、示威群眾和北京政府之間的夾心餅乾。

「反送中」抗議邁入第十周，抗議群眾霸占香港國際機場，機場連兩日關閉，百餘航班取消；銀行與企業表示，香港社會動盪已影響商務會議、合約討論等活動。

全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)原定9月初在香港四季酒店舉辦為期兩天的年度盛會，但因抗議延至明年2月再議。

香港反送中群眾抗議始於和平遊行，近期轉趨暴戾，警民衝突不斷，警方在住宅區和地鐵站發射催淚瓦斯驅散抗議群眾，抗議群眾則採取更不固定且地理位置分散的策略。

抗議情勢讓許多企業建議員工如何避免危險，改採彈性工時或遠距工作的方式處理業務。

法國安盛投資公司(AXA)亞洲執行長韋國敦說，公司雇用維安團隊密切評估情勢，並在動盪期間讓員工提早下班。

高盛銀行(Goldman Sachs)經常更新旅遊和安全警示，包括偶發事件計畫，但拒絕詳述內容。

花旗集團(CitiGroup)部分分行採取預防措施，教導客戶透過網路銀行辦理業務；花旗的內部備忘錄表示，公司尊重言論自由，但也強調在艱困時期服務客戶的重要性。

渣打集團(Standard Chartered)6月中關閉抗爭情況嚴重的元朗分行，請顧客改用網銀。

抗議加劇且未見停歇跡象，香港大企業面臨窘境，若冒犯了北京當局可能嚴重影響營運能力，若不支持香港員工和客戶則會影響銷售和道德。

最明顯的案例即國泰航空(Cathay Pacific)，該公司過去兩個交易日的股價狂瀉逾7%，創十年新低；中國航空局9日下令國泰航空開除涉入抗議的員工，國泰航空執行長何杲寫信給員工表示，公司「必須且將遵守」北京當局指示。

反送中香港

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