接力抗議…香港醫護靜坐 教師817上街 民陣818遊行

2019-08-14 16:27 世界日報 特派員 世界日報 特派員 李春 ／香港13日電



香港醫護靜坐，教師接力上街頭。 美聯社 分享 facebook 兩天來除了香港機場被「塞爆」，13日震撼香港社會的，還有13家公立醫院醫護人員的靜坐抗議；未來數日還有多場遊行示威申請中，其中可能會有較大反應是「八一七全港教師大遊行」、「八一八民陣聲討港警大遊行」。

香港多間公立醫院醫護人員集會，抗議警方處理示威活動時涉嫌濫用暴力；以急症醫院著名的瑪麗醫院，抗議集會地的大標語，是「急救香港，抗議警暴」。

逾百醫護人員以紗布遮蓋右眼，抗議有女性在示威現場疑被警員射傷眼部；有醫護人員手持「停止濫暴」、「痛心疾首」等標語，高叫「警察暴力，可恥至極」等口號。

林鄭月娥競選特首時的政綱稱，她會關心、聆聽和採取行動修補社會裂痕；香港大學感染及傳染病中心總監何栢良說，現時看不到林鄭月娥有關心或聆聽市民，亦沒有就市民所關注的議題採取行動，建議林鄭月娥每晚睡覺前拿出她的政綱來讀一次再睡。。

跟瑪麗醫院有類似靜坐集會抗議的，還有另外12間醫院的醫護人員響應；醫界群組「杏林覺醒」的臉書專頁說，至13日 ，響應集會抗議的醫院，包括：將軍澳醫院、屯門醫院、伊利沙伯醫院、明愛醫院、香港兒童醫院、瑪麗醫院、威爾斯親王醫院、廣華醫院、瑪嘉烈醫院、基督教聯合醫院、北區醫院、仁濟醫院、九龍醫院共13間，主題都是抗議「警察濫用武力，政府漠視民意」。

靜坐抗議期間，醫護人員戴上黑口罩，又佩黑絲帶為標記，部分參與者以紗布遮眼，聲援星期日右眼重傷的女示威者。

在九龍的伊利沙伯醫院，集會發起人黃醫師，近日在警方行動中受傷示威者的傷勢越見嚴重，包括星期日晚一名少女有可能永久失明，認為若事態繼續發展，有人死亡是遲早的事，不少受傷示威者擔心去醫院存在風險，而不去求醫，要求醫管局檢討原因。

醫生護士在醫院靜坐，教師則要走上街頭。香港教育專業人員協會8月1日就發動了「八一七教育界大遊行」，當日要在遮打花園集會遊行至特首的禮賓府，呼籲教師在此時刻為良知發聲。

遊行規模最大的，可能是香港民間人權陣線發起的「八一八大遊行」。民陣計畫當日下午3時由銅鑼灣維園起步，遊行到中環遮打道，要求香港政府回應市民五大訴求，以及聲討警方濫用武力，民陣申請遊行人數是卅萬人。