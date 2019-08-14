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國民黨開除陳宏昌 中常會通過汙衊韓國瑜一律開除黨籍

不批評中國 川普遭批為北京開綠燈

2019-08-14 16:44世界日報 編譯郭宣含／綜合13日電

川普不干涉香港民主事務遭批 中國新聞社
川普不干涉香港民主事務遭批 中國新聞社
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川普總統13日遭兩黨人士抨擊未插手香港支持民主示威活動，甚至在他從美國情報得知中國軍隊前往香港邊界時也避免批評中國；政治看法對立的批評人士皆指控川普放棄美國長久支持民主活動的政策，並容忍北京干涉全球重要經貿中心，等同為北京對香港使用武力開了綠燈。

香港示威者13日在香港機場對抗警方，造成香港機場關閉部分空中運輸作業，川普似乎仍保持曖昧態度，告訴記者香港情勢「相當棘手」。

川普表示：「我希望這對每個人都有用，包括中國；我希望示威能和平進行，無人受傷、無人遭殺害。」

川普隔沒多久又在推特轉推中國軍車在深圳的影片，他表示美國情報單位通知中國政府正派遣軍隊到香港邊界，並呼籲「各方都該冷靜並注意安全！」

香港經歷四個多月的示威後，川普政府才真正呼籲香港當局與示威者雙方避免暴力衝突，同時也否認北京稱美國干涉內政的指控。

哈佛甘迺迪學院外交和國際政治專家、國務院前次卿伯恩斯(Nicholas Burns)表示：「川普支持香港示威活動的雙方，當仁不讓的精神幾乎蕩然無存。」他強調，美國唯一該支持的，就是香港民眾的民主權利。

隨著中國國家主席習近平與川普的貿易戰膠著，拉垮雙邊經濟之際，香港3月開始這一波反對移交在港罪犯到中國的條例。

川普在7月底稱讚習近平對示威的作法，在此前一天港鐵元朗站發生黑幫無差別暴力襲擊平民事件，造成45人受傷送醫。

川普13日的立場與國會高層的立場相左。共和黨聯邦參議員葛理翰(Lindsey Graham)稱香港情勢是美中關係的轉折點；佛州共和黨籍聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)反駁香港議題為中國內政事務，並稱中國在邊界集結軍隊令人堪憂。

民主黨也直接抨擊川普，民主黨眾議員麥高文(Jim McGovern)要求川普警告中國，並稱「危險」用語恐導致誤判情況；康州民主黨眾議員莫菲(Chris Murphy)認為美國支持他國民主相當重要，否則恐危及美國價值。

川普不干涉香港民主事務遭批 中國新聞社
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