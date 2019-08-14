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癱瘓機場…和你飛變阻你飛 「連登仔」恐惹反感

2019-08-14 15:54世界日報 香港新聞組／香港14日電

《逃犯條例》修訂風波至今未息，市民昨天再發起「警察還眼」集會，也是連續第五日有人到機場集會。相比前一天示威者在機場和平集會唱歌派傳彈，昨天卻出現示威者堵塞閘口、甚至阻撓旅客離境，導致不少旅客與在場者發生爭執，場面混亂 ，亦有旅客被嚇哭。

香港01報導，香港網上討論區「連登」下午有大批網友發出貼文，認為到機場和平集會是向外國人反映港人訴求，目標為爭取支持，而非阻擋旅客人身自由引起反感，呼籲在場的集會人士勿將「和你飛」變為「阻你飛」、「停你飛」。

也有連登網民指，假設旅客有要事、要照顧家庭急於回家，但卻在機場被阻上機，難免令他們對運動反感，而「和你飛」集會原意正是要獲得外國旅客同情、支持香港示威者，但塞機場會引致外國人反感甚至討厭運動，著示威者反思「行動有冇必要咁樣升級，升級後效果係好定壞？」

機場旅客 有體諒有不滿

對於示威者昨天堵塞1號及2號客運大樓離境閘口，阻止旅客登機，有旅客體諒示威，也有人不滿，與示威者多次口角和拉扯，雙方更在離境閘口對峙。

中央社引述香港媒體報報導，一對澳洲籍夫婦抱怨，已經連續2天滯留香港，「受夠了，真的受夠了」，並批評示威者對他們十分不公平，表示希望回家。

不過部分旅客仍聲援挺民主的抗議群眾。53歲的菲爾瑟（Frank Filser）急著更改航班返回德國探視癌末父親，儘管受混亂影響，他同情抗議群眾：「他們捍衛香港，那是他們的主張，我任何時候都能返回德國，但在這裡生長的人們該怎麼辦？這裡是他們的家。」

反送中香港

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