被禁? 國泰航班未入中國領空惹猜測 國泰回應了

2019-08-14 13:12 世界日報 北京14日電



國泰CX899疑被禁止進入中國領空？國泰回應 美聯社 分享 facebook

香港「反送中」抗議行動波及國泰航空，繼被中國民航局發出風險警示，近日再傳被禁入中國大陸領空。原定11日由紐約飛往香港的CX899航班，卻轉降至日本大阪。網上猜測，因該航班未提交機組人員名單，因而被禁途經中國大陸領空。對此，國泰航空澄清，該航班不載客，是為減輕香港機場的負擔。與此同時，國泰航空股價跌至十年新低，最大股東太古集團隨即聲明譴責香港抗議群眾。

香港01報導，中國大陸一討論區「民航社區」有文章稱，國泰航空CX899因未獲准進入中國大陸領空，需要迫降大阪關西機場，更稱延遲20小時還未取得中國大陸的入境許可。

隨後，有關「國泰CX899被禁止進入中國大陸領空」的消息在微博瘋傳。

報導指出，翻查香港機管局資料，該CX899航班原定於12日凌晨5時30分，由美國紐瓦克自由國際機場飛抵香港，不過，至13日下午該航班仍停泊於大阪關西機場，現況為「延遲」。然而，下一班CX899航班似乎未受網友所述的「影響」，準時抵達香港機場閘口。

據報導，參考航空網站「flightradar24」資料，CX899過往大多取道北極航線，途經北極地區、俄羅斯領空、蒙古領空、中國大陸領空飛抵香港。於美國東部時間11日由紐約起飛的CX899航班，飛越俄羅斯東西伯利亞上空時，未有如常飛越蒙古領空及中國大陸領空，而是循東南方向進入日本領空，最後降落大阪關西機場。

國泰航空澄清指出，香港國際機場12日實施航空交通管制，航空交通擁擠，見不少長途航班正接近香港國際機場途中，為盡量減低對乘客的不便，因此國泰安排由美國紐瓦克自由國際機場前往香港的不載客航班CX899，轉飛至大阪，減輕機場的負擔，並讓其他載客航班先行回港。

中央社引述路透指出，北京當局試圖平息香港「反送中」抗爭之際，國泰航空已成為最受注目的目標企業。國泰航空與英國關係密切，是香港殖民歷史的象徵。

太古集團13日發表聲明說：「我們譴責所有非法活動和暴力行為，這些嚴重破壞香港基本法明訂的『一國兩制』基本原則。」聲明還說，支持香港特區政府、行政長官與警方致力恢復法治與秩序。