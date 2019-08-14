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評／蔡政府的角色為何？台灣看反送中的四個謬誤

「反送中」愈演愈烈 港股市值2個月蒸發5000億美元

2019-08-14 13:12世界日報 綜合報導

港股市值二個月蒸發15兆 中國新聞社
港股市值二個月蒸發15兆 中國新聞社
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香港示威衝突擴大，港股連跌三日仍未止血，13日香港恆生指數一度重挫近500點，收盤25281.3點，創1月以來逾7個月新低，大跌2.1%。6月初抗爭活動愈演愈烈以來，港股市值已蒸發接近5000億美元。

因為香港機場二度癱瘓，又捲入爭議的國泰航空，13日再跌近5%，創9年半新低，短短一個月市值蒸發逾人民幣百億元，而有地利之便可望受惠的深圳機場13日攻上漲停板。

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香港特首林鄭月娥13日表示，反送中示威持續，拖累香港經濟。香港官方統計2019年第1、第2季香港GDP年增率創下近年來的新低，都是0.6%，分析人士擔心，香港經濟第3季恐出現技術性衰退，全年GDP增速恐將出現負增長。

據香港官方統計，香港進出口、零售消費及旅遊統計，均從6月中起惡化。其中，外貿從第2季衰退5.4%，進一步擴大至6月衰退9%；訪港旅客的跌幅更加劇，從7月首周微跌1.5%，擴大至8月首周大跌31%。

零售業在頭兩季的營業額跌幅為2.6%，在6月增至衰退6.7%，業界預料7月的跌幅將會升至雙位數。

飯店入住率在6月比去年同期下跌3%，當中港島區及九龍區的跌幅均為雙位數，預料7月跌幅會有雙位數。

至於訪港旅客，旅發局主席彭耀佳表示，2019年上半年是正增長，但7月後跌幅陸續擴大，首周微跌1.5%，月中下跌8.2%，月底則大跌26%，至8月初大跌31%。

彭博經濟學家萬千更進一步指出， 抗議活動導致香港機場癱瘓，成為香港經濟惡化的轉捩點。他表示，上半年本就增長乏力的香港經濟，預計會在下半年陷入衰退，並不是危言聳聽。

林鄭月娥暗示，如果抗議活動高燒不退，香港恐將失去作為連接中國大陸與全球紐帶的主要作用，而這才是香港的最大風險。專家認為，這將嚴重破壞香港的長期增長前景。

分析人士擔心，香港經濟第3季恐出現月增率衰退的情形，從而出現全年度的「技術性衰退」，連續季度性的負增長。

反送中香港

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