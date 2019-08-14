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男被懷疑是大陸公安挨打 英記者：人道立場以身保護

2019-08-14 07:53香港01 記者李福源／報導

反對《逃犯條例》修訂的爭議不斷，有香港市民連續兩日發起「警察還眼」行動到機場集會，幾百個航班因而取消；周二（13日）傍晚一名男子被示威者懷疑是中國大陸公安，遭到圍困及毆打，當時在場的英藉記者Richard Scotford在社群網站表示，雖然自己亦覺得該名男子是假扮示威者的公安，但站在人道立場，最後還是決定出手保護他。

英藉記者Richard Scotford表示，站在人道立場，他選擇出手保護被打男...
英藉記者Richard Scotford表示，站在人道立場，他選擇出手保護被打男子。　圖擷自Richard Scotford
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Richard Scotford事後在Facebook發文表示，該名男子被示威者查問約一個小時，其後演變成暴力場面，遭人群拳打腳踢，「其他媒體在旁觀及拍片，但我不是那種人，我要去保護他，我用身體保護他接近40分鐘，過程相當激烈。」

Richard Scotford稱：「我支持行動升級，我完全明白香港人有多憤怒，我知道不應主動參與，也知道他（該名男子）是一名中國公安打扮成示威者，又被發現藏棍且對香港不懷好意，但站在人道立場，我不能袖手旁觀，不顧一個正被痛打的人，這真是一個艱難的抉擇；憤怒的示威者尊重我所做的事，從沒有故意去打我，只是偶然被擊中幾次。我對所發生的事感到很遺憾，不知道這會有甚麼後果，甚至不知道用身體保護他是否做得對。」

Richard Scotford形容「這不是一場戰爭而是一場革命，示威者對抗整個制度，而非某個人，我認為很多示威者今晚表現得非常糟糕。然而，我亦怪責香港警察，當他們在周日的行動中打扮成示威者，然後開始打人和進行拘捕，一切就改變了，現在所有人的怒火都處於一觸即發的狀態，充斥了偏執和憤怒。」

延伸閱讀：

【逃犯條例】法律之劍止暴制亂　《人民日報》：當前最緊迫的任務

【機場集會】仍有少量人士和平集會　港鐵市區預辦登機服務正常

文章授權轉載自《香港01》

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