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機場反送中示威者舉牌道歉 滯港台男：你們不用說sorry

2019-08-13 21:56香港01 記者呂諾君／報導

香港反送中示威活動越演越烈，13日再有民眾佔據機場抗議。美聯社
香港反送中示威活動越演越烈，13日再有民眾佔據機場抗議。美聯社
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繼昨日（12日）「警察還眼」行動後，有網民今天再度發起於機場集會，今天下午約五時，機管局宣佈因受公眾在機場集會影響，所有航班登記服務需要暫停。

在此之後，大量旅客湧到旅客服務櫃檯查詢和投訴，不少示威者在旁舉起「抱歉造成不便的牌子」，向受影響的人士致歉。有旅客激動責罵他們影響生活，也有人激動流淚表示已滯留兩天。但也有台灣男子以中氣十足的聲音向他們予以肯定：「you don't need to feel sorry about it.(你們不用為此感到抱歉)。」

昨日數萬人在機場聚集，令機場在下午關閉，今天機管局宣布，所有航班登機服務在下午4點半暫停，令不少旅客因再受影響而感到鼓譟。一班示威者在機場不同角落高舉寫有「抱歉」字樣的牌子，同時向在場旅客解釋行動。

「沒有關係，飛機可以隨時再改，你們達到訴求比較重要。」在加拿大讀書的台灣人Chris，趁着暑假來港旅遊，本來乘坐今晚七時多飛機返台，惟來到機場才得悉航空公司已停辦登機服務。他表示，在新聞上、Facebook上知悉香港近日發生的事，認為政府長久以來不肯與市民對話、商討，而至現時不少人在示威活動中受傷，認為政府的行為超越底線，因此支持示威者到機場集會，「甚麼方法都只可試吧，whatever it takes(不管有甚麼代價)。」

與催淚彈兩站之隔 甫入機場被示威者感動

Chris指，其實不少台灣人都知道香港情況，但除了在網上留言、分享，實際上不知可以如何幫助。來港五天的他，811當天與成為戰場、被警方施放催淚彈的葵芳站只有兩站之隔，他見到示威者受傷，感到十分震撼。他也知道有女子在警民衝突中眼部受傷，視力受損，「催淚彈、橡膠彈、布袋彈等等，警方都沒有合理原因發射，這些行為根本違反人權，加拿大和台灣的警察都不會做，不會傷害自己的市民。」

他表示，明白到示威活動有時會由和平變得激烈，但認為不管怎樣，警察對市民舉槍的行為絕對不可接受。而且他認為，以他觀察，示威者大部分都很友善有禮貌。

今天Chris乘機場快線抵達機場，他指走出列車的那刻，便已十分感動，「我在社交媒體看過片段，但沒親眼看過示威現場，下車後，我聽着口號、看着海報，覺得香港人實在很團結。」他又指，不覺得示威者對旅客造成很大騷擾，認為如知道狀況後大家都會理解，「大家在為正確的事抗爭，不應該也不需要覺得抱歉。」Chris表示或留待機場看看有沒有進一步消息，再決定去向。

來港五天的Chris，811當天與成為戰場、被警方施放催淚彈的葵芳站只有兩站之隔...
來港五天的Chris，811當天與成為戰場、被警方施放催淚彈的葵芳站只有兩站之隔，他見到示威者受傷，感到十分震撼。圖／取自香港01
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延伸閱讀：

【機場集會】大批訪港旅客滯留　泰國旅客：警察來了應該怎麼辦？

【機場集會．直播】內地人被示威者懷疑身份　被索帶綁手

文章授權轉載自《香港01》

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