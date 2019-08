機場反送中示威者舉牌道歉 滯港台男:你們不用說sorry

香港反送中示威活動越演越烈,13日再有民眾佔據機場抗議。美聯社 分享 facebook

繼昨日(12日)「警察還眼」行動後,有網民今天再度發起於機場集會,今天下午約五時,機管局宣佈因受公眾在機場集會影響,所有航班登記服務需要暫停。

在此之後,大量旅客湧到旅客服務櫃檯查詢和投訴,不少示威者在旁舉起「抱歉造成不便的牌子」,向受影響的人士致歉。有旅客激動責罵他們影響生活,也有人激動流淚表示已滯留兩天。但也有台灣男子以中氣十足的聲音向他們予以肯定:「you don't need to feel sorry about it.(你們不用為此感到抱歉)。」

昨日數萬人在機場聚集,令機場在下午關閉,今天機管局宣布,所有航班登機服務在下午4點半暫停,令不少旅客因再受影響而感到鼓譟。一班示威者在機場不同角落高舉寫有「抱歉」字樣的牌子,同時向在場旅客解釋行動。

「沒有關係,飛機可以隨時再改,你們達到訴求比較重要。」在加拿大讀書的台灣人Chris,趁着暑假來港旅遊,本來乘坐今晚七時多飛機返台,惟來到機場才得悉航空公司已停辦登機服務。他表示,在新聞上、Facebook上知悉香港近日發生的事,認為政府長久以來不肯與市民對話、商討,而至現時不少人在示威活動中受傷,認為政府的行為超越底線,因此支持示威者到機場集會,「甚麼方法都只可試吧,whatever it takes(不管有甚麼代價)。」

與催淚彈兩站之隔 甫入機場被示威者感動

Chris指,其實不少台灣人都知道香港情況,但除了在網上留言、分享,實際上不知可以如何幫助。來港五天的他,811當天與成為戰場、被警方施放催淚彈的葵芳站只有兩站之隔,他見到示威者受傷,感到十分震撼。他也知道有女子在警民衝突中眼部受傷,視力受損,「催淚彈、橡膠彈、布袋彈等等,警方都沒有合理原因發射,這些行為根本違反人權,加拿大和台灣的警察都不會做,不會傷害自己的市民。」

他表示,明白到示威活動有時會由和平變得激烈,但認為不管怎樣,警察對市民舉槍的行為絕對不可接受。而且他認為,以他觀察,示威者大部分都很友善有禮貌。

今天Chris乘機場快線抵達機場,他指走出列車的那刻,便已十分感動,「我在社交媒體看過片段,但沒親眼看過示威現場,下車後,我聽着口號、看着海報,覺得香港人實在很團結。」他又指,不覺得示威者對旅客造成很大騷擾,認為如知道狀況後大家都會理解,「大家在為正確的事抗爭,不應該也不需要覺得抱歉。」Chris表示或留待機場看看有沒有進一步消息,再決定去向。

來港五天的Chris,811當天與成為戰場、被警方施放催淚彈的葵芳站只有兩站之隔,他見到示威者受傷,感到十分震撼。圖/取自香港01 分享 facebook

