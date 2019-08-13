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反送中衝突越演越烈 新華社轟示威者 「惡性腫瘤蔓延」

2019-08-13 16:17世界日報 中國新聞組／北京13日電

香港11日爆發反送中運動最激烈警民衝突後，中國官媒強烈抨擊。新華社12日發表評論，指示威者是「惡性腫瘤」，「再不切除暴力之瘤，將亂港暴徒繩之以法，香港危矣」。環球時報總編輯胡錫進也在微博表示，「暴行已經到了可以當場擊斃施暴者的惡劣程度」。

中央社報導，新華社這篇「必須將亂港暴徒繩之以法」的評論聲稱，香港「激進分子製造『黑色恐怖』愈加瘋狂」，所有「真愛香港的人們不能再隱忍，都當挺身而出，盡快制止這個『惡性腫瘤』的蔓延，阻止香港被推向一條無以承受的不歸路」。

這篇評論宣稱，近兩個月已有「100多名」香港警察因暴力受傷，「這些人不是暴徒，是什麼。再不依法嚴懲，以儆效尤，不法之徒就要把香港推向深淵」。若社會動蕩持續，倒閉潮和裁員潮難以避免，香港生存發展之本可能毀於一旦。

另據本報系聯合報報導，胡錫進在微博指稱，暴徒在深水大南西街向警察投擲汽油彈，致警察多處燒傷，再次刷新了暴徒使用自製致命武器襲擊警察的紀錄。

他說，香港廣大民眾絕不會持極端暴力襲警行為，「它是赤裸裸的犯罪，這樣的暴行已經到了可以當場擊斃施暴者的惡劣程度，這是全世界各地示威者、哪怕暴徒都應該有的忌憚。」

人民日報也發表「微評」稱，投擲汽油彈是向港警公然宣戰，也是最赤裸的玩火，「警察的克制沒有換來暴徒的收斂，甚至還變本加厲。當警察受傷顯現於世人面前，再為暴徒張目就是同謀。正告瘋狂走鋼絲的暴徒：切莫誤判形勢，把克制當軟弱。」

反送中香港

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