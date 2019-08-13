港警偽裝示威者 警辯未使用暴力

2019-08-13 15:51 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



香港警務處承認，11日晚上香港銅鑼灣示威活動中有港警喬裝示威者。路透社 分享 facebook

香港警察喬裝成示威份子！對於11日晚上向民眾發動武力攻擊一事，香港警務處受到許多譴責。警務處副處長鄧炳強對外承認，11日有警察在銅鑼灣喬裝成「不同身分」，卻辯駁這些警察喬裝的目的只為打擊極端的暴民，並沒有曾使用暴力。對香港的狀況，英美立場並不鮮明，只盼紛爭能和平解決。

偽裝示威者

根據《英國廣播公司》報導，11日在銅鑼灣的示威之後，警察假扮示威者與港警一同逮捕示威者的影片流出，引發眾多質疑的聲浪。對此，警務處副處長鄧炳強承認，11日有警察在銅鑼灣喬裝成「不同身分」，卻不願承認有多少港警涉及此事。

警方回應

根據《香港自由新聞》報導，鄧炳強表示，喬裝示威者的警察只專門對付使用極端暴力的示威者，且該他們的內部指導方針禁止他們進行違法行為。他也說明，這些警察僅有義務在「必要情況」下表明身分。

目前仍無法得知有多少港警在銅鑼灣喬裝示威者，鄧炳強表示，這些細節牽涉警方當前進行的作業，因此無法公開。而對於港警企圖在示威者背包中放入長竹枝或鐵針意圖栽贓的影片，有組織罪案及三合會調查科李桂華高級警司說明，將會對此進行調查。

外界態度

根據《Washington Examiner》報導，美國總統川普先前被質疑，為了與中國達成貿易協議而在反送中抗議中偏袒中國，並稱在香港的示威遊行為「暴動」。對香港目前的狀況，美國表示，雙方都要「避免暴力」。加拿大總理杜魯道則表明，希望看到地方當局聽取中國公民的聲音。

根據《路透社》報導指出，英國首相強生的發言人於12日表示，對香港的狀況非常關切，希望香港政府能與各方進行有建設性的溝通，和平地解決問題。

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