香港機場停擺 南加旅客受影響

2019-08-13 13:55 世界日報 記者 世界日報 記者 張宏 ／洛杉磯報導



香港國際機場當地時間13日早6時宣布，將實施航班重新編配，當日航班升降將會受到影響。香港機場12日下午至晚上全面停擺，導致洛杉磯往返香港航班受影響，包括12和13日國泰航空航班被取消，航空公司目前建議民眾盡量推遲不重要的行程。而對航班取消，有民眾表示理解，也有民眾表示頭疼。

網傳13日當天下午1時，群眾將會再次發起在機場的示威集會，因此香港國際機場當地時間8月13日一早發布通知表示，將實施航班重新編配，航班升降將會受到影響。旅客在出發前往機場前，請透過機場網頁或「我的航班」流動應用程式，了解最新航班情況，亦留意航空公司有關航班的最新消息，並在確認航班後才出發前往機場。

國泰航空官網在13日上午8時15分（香港時間）通知旅客，香港時間12日週一下午和晚上所有離境的航班被取消，且這種情況會延續到13日上午。建議旅客推遲12日和13日期間不重要的旅行，另外如果沒有收到確認可起飛的通知，旅客不要直接到香港機場。如果確認可起飛，建議提前三到四個小時抵達機場。

國泰航空網站也顯示，原定13日凌晨從香港飛往洛杉磯的CX880被取消。原定凌晨1時30分從洛杉磯出發的CX881也被取消。

目前香港航空網站顯示，洛杉磯時間12日飛往香港的航班正常起飛，預計當地時間13日晚上6時20分抵達香港機場。洛杉磯時間13日中午12時50分從香港飛往洛杉磯的HX69，也還是正常狀態。香港航空的工作人員表示，目前還沒有接到取消通知，請旅客隨時關注官網，了解航班狀態。

航班被取消也無形影響旅客出行，華人機票業者盧先生表示，其實這幾天就有電話進來對香港航班是否取消表示關注，最近要出行的旅客一些人已改航班，也有旅客還在觀望。因為香港動亂事件已持續一個多月，所以不少人都心裡有準備。不僅僅是擔心航班取消問題，有些人擔心安全問題早就盡量避開香港的行程， 因為人們不知道未來會發生什麼。

在南韓教授英文的華裔愛麗絲，日前自美啟程，昨晚從南韓致電她住在南加州羅蘭岡的母親說，幸好她在香港轉機的時間，比香港機場全面停擺早一天，否則她肯定會滯留在香港機場，無法如期飛回南韓教課。

亞市華人劉先生來自香港，他說，現在局勢是大家一榮俱榮、一損俱損。香港從來講求法治，目前人民無法選擇。此舉也正好讓全世界看到，香港正在經歷了什麼。航班被取消沒關係，旅客的不方便只是一兩天，但是失去的是以後的自由。他讓在香港的女兒早點回來，但是她不回來也沒辦法，他現在每天晚上手機都開著關注香港的情勢。他說，昨天進去香港機場的路上塞滿了車，因為進去的人太多，不知道今天機場是不是還有那麼多人聚集。