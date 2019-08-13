國泰航空警告員工：參加非法集會就解雇

2019-08-13 12:53 世界日報 香港13日電



國泰CEO：機場集會員工可被炒 香港中國通訊社 分享 facebook

香港昨天又有逾萬市民到機場示威集會，國泰航空、香港航空昨發聲明警告員工，不得參加非法集會，否則最嚴重將開除。國泰航空及國泰港龍航空員工發聲明回應，對公司打壓員工參與和平示威表示極度遺憾。據悉，國泰機組人員近日不斷遭到中國民航局刁難，地勤辦公室的「連儂牆」，昨也在管理層命令下全被撕掉。

明報報導，國泰航空行政總裁何杲在向員工發出的通告指出，員工在工作時段以外的行為及言論，均對公司有影響，昨日的機場集會並未得到當局許可，被視為非法集會，警告若員工參與，最嚴重將解雇；並指最近有員工披露機密的業務資料，公司不能接受。他重申，國泰對非法活動是零容忍，會完全遵從中國民航局上周發出的通知。

香港航空昨亦向員工發通告，稱全力支持一國兩制，若有員工被控告暴動罪或違反其他條例，公司保留對員工立即停職的權利。

國泰CEO：機場集會員工可被炒 香港中國通訊社 分享 facebook

國泰航空及國泰港龍航空員工對於何杲以恐嚇解雇員工方式，妨礙員工享有的自由極度不滿。聲明指出，根據《基本法》，港人擁有集會及言論自由，不容踐踏。

另據媒體報導，中國民航局副局長崔曉峰昨在北京，會見國泰大股東、太古集團主席施銘倫，但並未披露會面詳情。

國泰一名空姐說，中國民航局近日不斷刁難國泰及港龍航空，突擊提問安全問題，如果答不出來，就會被記下姓名；而往來內地航點的客機上，也曾出現氧氣瓶內的氧氣一夜耗盡狀況。另外，地勤辦公室的「連儂牆」，昨也在管理層命令下全被撕掉。