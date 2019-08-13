民調：港人示威「不滿警方」超越「撤回修例」

2019-08-13 12:53 世界日報 香港13日電



中大民調示威原因 「不滿警方」超越「撤回修例」 路透社 分享 facebook

「反送中」運動在6月初起之時，市民訴求以「撤回修例」占絕大多數；但隨著民間不滿警方處理遊行集會手法升溫，民間參與示威的最重要原因，已經轉向為對警隊執法的不滿。中文大學新聞與傳播學院傳播與民意調查中心發表最新研究發現，在上月元朗白衣人襲擊事件後，不滿警方執法的人較要求撤回修例者多了13個百分點。

11日衝突至少54傷 最小僅8歲

香港警方11日晚在深水、灣仔、尖沙嘴等多區武力驅散示威者，除在葵芳港鐵站內發射催淚彈，在太古站持槍近距離射擊，還喬裝成示威者偕同「速龍小隊」將多人打到頭破血流，醫管局公布，至少造成54人受傷，最年輕的僅8歲。

綜合媒體報導，中大調查顯示，認同「在政府一意孤行的情下，可以理解抗爭者使用武力」的比率，由6月69%大幅上升至本月4日的逾九成。

調查指出，「要求政府全面撤銷修例」一直是市民參與反中運動主因，認為此原因「幾重要」及「非常重要」的比率，在6月與7月一直介乎97.0%至98.8%，8月雖回落，但仍有95%。研究分析，儘管特首林鄭月娥多次表示「修例已暫緩」且「壽終正寢」，仍無法釋除公疑慮。

然而在7月21日白衣人襲擊市民事件後，隔周的元朗遊行中，98.3%受訪者「對警方處理示威手法不滿」是參與遊行非常重要目的，較「政府全面撤銷修例」的85.1%多了13個百分點；而最新一次調查顯示，不滿警方而遊行的民眾，已超越全面撤銷修例的民眾。

據報導，本次調查是6月9日至8月4日，在示威現場所做問卷，每次訪問數百至約1100名示威者，多數受訪者是年輕人，當中20至24歲者比率為16.3%至54.2%，25至29歲占11.6%至34.2％；另有6%至15.6%為19歲以下。