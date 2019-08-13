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鎮暴升級！港警首示範水炮車 驅散威力強

2019-08-13 12:53世界日報 香港13日電

「水炮車」將出動？警方首示範 20米距離射退假人8米 中國新聞社
「水炮車」將出動？警方首示範 20米距離射退假人8米 中國新聞社
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香港反送中」警民衝突情勢升高，警方昨天安排立法會議員前往粉嶺警察機動部隊總部觀俗稱水炮車的「人群管理特別用途車」示範使用情形。警方以連續水柱模式射向20、30、40米距離，假人中水柱後即時退後約8米；水炮車除了以水柱驅散示威者，也可發射催淚劑和顏料。

香港01報導，港警3輛水炮車的採購費用共1660萬港元（約212萬美元）。在示範水炮車出水裝置時，警方以「最低壓力」至最高壓力，模擬射向20、30以及40公尺外的人群。水炮車噴水前，車內警員會先發出廣播「停止衝擊，否則噴水將你們驅散」，然後射向人群下肢方向。

香港警方過去一直強調會使用「最低武力」驅散人群，對於水炮車是否也會使用「最低武力」一事，警方指，警務人員會根據例如與示威者的距離等現場情況，決定當時的最低武力為何。

據報導，水炮車頂部配置兩枝專門用作驅散人群的噴水裝置；而車輛噴出的水柱，有不同模式和用途，包括不同射程、噴灑或水柱噴法等，也可噴射催淚水劑和顏料。車頂左右各有360度攝錄鏡頭。

另據明報報導，建制派何君堯問若昨晚有突發事故，警方是否可推出水炮車？陳健國強調要視乎實際情；民主派毛孟靜質疑示範假人近300磅，未能反映實；人力陳志全說，距離水炮車20米的假人議員無法抱起，但他可抱起40米外的假人，批評示範「造假」。

「水炮車」將出動？警方首示範 20米距離射退假人8米 香港中國通訊社
「水炮車」將出動？警方首示範 20米距離射退假人8米 香港中國通訊社
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保安事務委員會主席陳克勤認為，港府和警方有清晰指引及操作守則，使用前亦先警告，認為使用水炮車可令警察和示威者之間有安全距離，避免有衝突，令人群管理多一個選項，是好事。

反送中香港

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